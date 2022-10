Los estudiantes de movilidad internacional regresan con fuerza a la UMA

En este punto, coinciden con ella Ana Noguerol, Lidia Villalobos y Paula García, tres estudiantes de Periodismo que están en Ilmenau (Alemania) . Así pues, todavía se están acostumbrando a los horarios y al tiempo. “ Cenan antes, comen antes y no meriendan , esto es lo que más nos ha sorprendido”, señala Ana, a lo que Paula añade que las temperaturas también son muy diferentes porque “ salimos de Málaga en mangas cortas y pantalones cortos y nos bajamos del avión con el abrigo , no estamos acostumbradas a eso”. A pesar de todo, recomiendan vivir esta experiencia y remarcan que se han sentido tan acogidas en este pueblo alemán que lo consideran ya, según Lidia, “una segunda casa”.

El número de alumnos de Erasmus de este curso se ha acercado a cifras previas a la pandemia. Estos cursarán un cuatrimestre o el año entero , pero del segundo cuatrimestre no se conoce cuántos alumnos foráneos habrá porque, según la universidad, los datos pueden variar si se produce una renuncia de última hora.

El alquiler de un piso o residencia en el Erasmus

El encontrar un piso o residencia en el que vivir mientras estudias en una ciudad en la que no vivías antes es difícil, pero la tarea se complica cuando esa búsqueda se traslada a otro país. Muchos estudiantes se decantan por pisos compartidos y otros por residencias. Todo depende del país, del precio, de con quién se viaje y de las condiciones de los inmuebles. Nerea Grande, estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas en la UMA, está en Oporto y asegura que vive en un piso compartido que le costó encontrar. “Los pisos o eran muy caros o no estaban bien situados o eran muy antiguos”, sostiene. Durante su experiencia Erasmus va a pagar 330 euros al mes con todo incluido. En otra situación están Ana Noguerol, Lidia Villalobos y Paula García. Ellas no han tenido problema en encontrar alojamiento, están en una residencia gracias a la recomendación de algunas compañeras. El alquiler que paga cada una asciende a los 197 euros y Lidia apunta que esta cifra es mayor a la que iban a pagar en un principio, porque les han subido el alquiler como consecuencia de la Guerra de Ucrania.