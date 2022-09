El comité evaluador de la Expo 27: "Uno queda impresionado con la capacidad de Málaga para acoger este evento"

La misión de encuesta del Bureau International des Expositions (BIE), el comité evaluador de cara a la Exposición Internacional de 2027, ha finalizado y el sabor de boca, a juzgar por sus palabras, no ha podido ser mejor. En una rueda de prensa para resumir sus impresiones sobre la ciudad y el país, tanto Alain Berger, presidente de la misión de encuesta; como Dimitri Kerkentzes, secretario general del BIE, han coincidido en que la capacidad de la ciudad para acoger el evento es total, "uno queda impresionado con la capacidad de Málaga y de España".

En este sentido, han puesto mucho énfasis en distintos puntos, el primero de ello la situación de la futura Expo y sus conexiones, destacando la cercanía con la ciudad y sus nudos de transporte. Además, han determinado que el proyecto es viable económicamente y han destacado la unidad de todas las instituciones –desde Casa Real al Gobierno de España, pasando por la Junta, Diputación y tejidos económico y social– en remar hacia el mismo sentido a favor del evento.

También han destacado las posibilidades que ofrecen las infraestructuras de la Expo, subrayando que "ya forman parte del desarrollo de la ciudad y que se desarrollarán aunque no acojan el evento". Además, han alabado el tema escogido "será un tema vital no sólo para la ciudad, para el mundo entero", ha expresado Kerkentzes.

Pese ha ello, han querido bajar la espuma de la euforia, al señalar que pese a que "no ven ningún inconveniente para que Málaga no acoja la Expo" la decisión la toman los 170 países representados en el BIE "y la decisión no es sólo alrededor de la candidatura y el proyecto, también influyen relaciones económicas, diplomáticas y políticas", y enfatizando que el voto es secreto.

Pese a ello, han enfatizado en la buena actitud que han podido observar desde el Gobierno de España y el Ministerio de Exteriores para explicar la candidatura al resto de países.

Esta es la cuarta visita que realiza el BIE a las ciudades que se encuentran en la carrera por organizar la Exposición internacional. Antes han estado en Pukhet (Tailandia), San Carlos de Bariloche (Argentina), Belgrado (Serbia). La semana que viene visitarán Minnesotta (Estados Unidos), antes de presentar sus informes a finales de octubre.