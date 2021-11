Quinto día sin fallecidos con Covid en Málaga y la tasa estabilizada

La pandemia sigue dando un respiro, pero no acaba de estar vencida. Por quinto día consecutivo, la provincia de Málaga no registra fallecidos. Además, la tasa continúa estabilizada desde hace un mes. Son dos buenas noticias. Pero ya no se registra la línea descendente de hace varias semanas: desde comienzos de octubre, la incidencia se mantiene entre los 50 y los 40 nuevos casos por 100.000 habitantes. Desde que empezó la crisis sanitaria, en la provincia malagueña han muerto con el virus 1.992 personas; un dato que permanece igual desde el pasado sábado.

La tasa prosigue en una meseta. Desde finales de julio estuvo cayendo de manera sostenida y leve cada día hasta principios de octubre. Y ahí se estabilizó. Desde entonces, ha oscilado entre los 50 y los 40 nuevos casos por 100.000 habitantes. Hace exactamente un mes era de 50,1. Después de haber descendido hasta 37,0 en la tercera semana del mes pasado, ahora está en 45,4; dos céntimas menos que la jornada anterior, pero más que la semana pasada. En resumen, que -aunque en niveles razonables- está estancada.

Algo similar ocurre con los hospitalizados, que rondan el medio centenar. El parte de la Consejería de Salud y Familias precisa que hay 51 pacientes ingresados, de los cuales 15 están en UCI. Pero el dato se pone en valor cuando se compara con la presión asistencial de principios de febrero, cuando llegaron a estar en un hospital con Covid 19 un total de 1.010 enfermos, de los cuales 114 estaban en Cuidados Intensivos. Ese millar casi 20 veces más que los que hay ahora.

Una caída que es consecuencia de la vacunación, ya que alrededor del 75% de la población malagueña está inmunizada ya con las dos dosis. En la provincia se han administrado un total de 2.512.775 y los vacunados con la pauta completa suman 1.275.174.

Los contagios siguen contenidos por debajo del centenar. Este jueves deja otros 68 infectados con el virus. En total, desde marzo de 2020, la provincia acumula 156.173 positivos. Hay más casos que curados en las últimas horas puesto que las personas que han recibido el alta ascienden a 48. El dato acumulado de pacientes que han superado la enfermedad es de 154.220.

Con respecto a otras provincias de la comunidad autónoma, Málaga está por encima de la tasa media andaluza, que es de 32,9 positivos por 100.000 habitantes. La peor situación la tiene Huelva, con 60,8. Le siguen Almería con 47,7, Málaga con 45,4, Córdoba con 41,3 y Jaén con 33,9. Por debajo de la tasa media y con mejor panorama epidemiológico están Granada con 22,7, Cádiz con 19,3 y Sevilla con 19,0.