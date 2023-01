Uno de cada tres fallecidos en las carreteras de Málaga el pasado año no llevaba el cinturón de seguridad

El 2022 empezaba de una forma muy traumática en las carreteras de la provincia de Málaga con once fallecidos entre el 1 de enero y el 14 de abril, y no terminaba mucho mejor, con un accidente mortal el día de Navidad que dejaba tres víctimas en la A-357. Cabe destacar que casi uno de cada tres fallecidos en carreteras de la provincia de Málaga no hacían uso del cinturón de seguridad obligatorio. "Diez personas perdieron el año pasado la vida sin esta protección que es indispensable", ha indicado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas, durante la presentación del balance de accidentes en vías interurbanas elaborado por el Ministerio del Interior.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 se produjeron en la provincia un total de 29 accidentes mortales, lo que supone un 6,45 % menos que en 2019, cuando se produjeron 31 siniestros de este tipo. En estos 29 accidentes se vieron implicados 44 vehículos y fallecieron 32 personas.

Esta cifra representa tres menos (-8,%) que en 2019, un ligero descenso que, lejos de suponer una satisfacción, es una cifra "lamentable", ha señalado Salas, pues continúa siendo de las más altas de los últimos diez años, puesto que en 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 y 2020 las víctimas mortales fueron menos de 30. Si estos mismo datos se comparan con 2020, la cifra de accidentes y fallecidos apenas varía, siendo 29 y 32, respectivamente. Si bien, durante este periodo el tráfico era menor pues seguía habiendo restricciones relacionados con la movilidad.

En cuanto a la cifra de heridos hospitalizados como consecuencia de este tipo de siniestros asciende a 16, un 18,75% más con respecto a 2019, cuando hubo 13. También se incrementan los no hospitalizados, que fueron 21 frente a 17. En total, 2022, tuvo un 6,2% más de víctimas en accidentes de tráfico que en 2019 -69 frente a 65-. Con respecto a 2021, la diferencia es mayor, pues el total de víctimas en ese año fue de 54.

Del total de víctimas implicadas en accidentes mortales registrados durante el año pasado en la provincia de Málaga, no hacían uso del cinturón de seguridad el 31,25% de los fallecidos, el 12,5% de los heridos hospitalizados y el 4,76 de los no hospitalizados.

Por edad, la mayor parte de los fallecidos tenía de 55 a 64 años, con nueve casos; seguidos de las personas que comprenden entre los 25 y 34, y los 35 y 44, con seis en ambos casos. Atendiendo al tipo de vía en la que sucedió el accidente, se dividen entre autopista y autovía (8) y resto de vías interurbanas (24).

Por último, en un análisis inicial de los datos de accidentalidad, vuelven a ser las distracciones al volante la principal causa, en las que "el móvil es el rey", ha señalado la jefa Provincial del Centro de Gestión de Tráfico, Aida Vilaret. El factor predominante, a continuación, es la velocidad inadecuada. El primer caso representa un 55,17% y un 41,38% de los casos. El 3,45% de los accidente tuvo como causa el alcohol y la cifra igual las drogas.

Último accidente mortal en Málaga

Una colisión frontal entre dos turismos el día de Navidad, en el kilómetro 34 de la A-357, a la altura del término municipal de Casarabonela provocó la muerte de tres personas. Otras tres también resultaron heridas. Aunque el servicio de Emergencias 112 activó rápidamente a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios, éstos no pudieron hacer nada por salvar la vida de las víctimas mortales.

La Guardia Civil de Tráfico continúa actualmente investigando lo sucedido para esclarecer las circunstancias de los hechos, ha apuntado Vilaret al tiempo que ha señalado que "la mayoría de accidentes suceden en carreteras convencionales por las características de la vía", lo que hace que los conductores incrementen también su atención.