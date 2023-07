La familia de la mujer que murió en una moto acuática en Málaga pide justicia si hubo imprudencia

La familia de la mujer de 32 años que murió al caer de una moto acuática en Málaga a la altura de la barriada de El Palo el pasado domingo ha pedido justicia si efectivamente se confirma que el piloto conducía de forma imprudente.

El abogado que representa a la familia, Miguel Prados-Osuna Jiménez, ha indicado a EFE que se han personado en la causa y que están a la espera de tener la autopsia y los correspondientes atestados policiales, pero que, si se confirma que había consumido alcohol y sustancias psicotrópicas -tal y como informó el delegado del Gobierno-, podría tratarse de una imprudencia grave.

Prados-Osuna Jiménez ha insistido en que hay que tener todos los resultados, pero ha añadido que, si es cierto que consumió alcohol y otras sustancias, también podría haber incurrido en algún tipo de agravante.El letrado ha relatado que la familia está muy afectada y que cada día están peor, por lo que lo único que quieren es saber qué ocurrió exactamente y que se haga justicia.

Respecto a si podía tener poco habilidad el piloto al conducir la moto acuática, el abogado ha indicado que todo a punta a que no, que no solo no era la primera vez sino que además podría ser suyo el vehículo, aunque ese extremo está por confirmar ya que todavía no tiene la documentación.

El delegado de Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, confirmó este martes que la persona que pilotaba la moto había dado positivo tanto en alcohol como en el consumo de sustancias psicotrópicas y que la investigación continuaba abierta, por lo que "todas las hipótesis están todavía encima de la mesa".

Los hechos ocurrieron este pasado domingo cuando la mujer, de 32 años, cayó desde la moto acuática a la altura de la barriada malagueña de El Palo, hasta donde se desplazaron los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida. De la investigación se ha hecho cargo la Guardia Civil al haberse producido el accidente dentro del agua.