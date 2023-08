Las familias de la guardería de La Paz en Málaga matriculan a sus hijos en otros centros tras su cierre

El Centro de Educación Infantil Nuestra Señora de la Paz ha cerrado sus puertas para siempre. Los más de 100 niños matriculados en este centro educativo se han visto obligados a ser matriculados en otras guarderías, y las 14 trabajadoras, tras llegar a un acuerdo económico con la empresa Arunda Kids, se han quedado sin trabajo y deberán buscar un nuevo empleo.

Todo comenzó en febrero, cuando las familias conocieron, a través de la directora del centro, que tenían tenían 15 días para reubicar a sus hijos en otras escuelas infantiles porque el centro cerraba en marzo. Las razones del cierre, según la empresa, son motivos económicos, ya que no podía hacer frente a los gastos después de haber subido los salarios de los trabajadores y el incremento de los precios por culpa de la inflación. Las familias se concentraron en varias ocasiones, puesto que ni ellos ni los trabajadores entendían esta situación y todos coincidían en que el cierre iba a suponer “un shock emocional” para los más pequeños. Además, de hacer que 14 personas se quedaran sin trabajo sin previo aviso.

Ante esta situación, el delegado de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, se convirtió en el mediador entre las trabajadoras y Arunda Kids. Tras intercambiar posiciones, la Empresa ofreció la posibilidad de continuar su actividad hasta el 31 de julio, fecha de la finalización del curso. Por su parte, CCOO criticó el cierre y sostuvo que el expediente de regulación de empleo “no es más que una intención de despido encubierto puesto que paralelamente a la convocatoria de la comisión negociadora del ERE ya se había comunicado a las familias de los menores escolarizados en el centro el cierre a fecha 1 de marzo".

Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la empresa que gestiona el centro de educación infantil quería aplicar a partir del 31 de julio. En esta línea, las trabajadoras del centro aseguran que tras este último movimiento llegaron a un acuerdo económico con Arunda Kids y finalmente la guardería cerró sus puertas definitivamente a finales del mes pasado.

Algunas de las trabajadoras también tenían a sus hijos matriculados en esta guardería, como es el caso de Isabel que sostiene que su vida “ha dado un vuelco” por el cierre de su Escuela Infantil. “Como no vivimos en Málaga, nos hemos venido para el pueblo y haré un traslado para mi niña”, señala. El cierre ha sido inminente y tras llegar a un acuerdo económico con la empresa, “ahora a buscar trabajo”.

Con respecto al resto de familias, apunta que la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo les facilitó las listas de las Escuelas Infantiles con plazas disponibles por la zona y “cada familia ha optado por el más cercano”. En este punto, Rocío, madre de un niño que ha cursado su primer ciclo de Educación Infantil en esta guardería y en septiembre empieza el colegio, añade que las familias no han tenido problema a la hora de cambiar a los niños de centro, pero se lamenta porque considera que “ya no es lo mismo puesto que en la zona no hay guarderías tan grandes”.