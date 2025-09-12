Feijóo se encomienda a los huevos fritos en Málaga y dice que hará "un contrato con Andalucía" si es presidente

No queda claro si a Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular a nivel nacional, le salen los huevos fritos con puntilla o sin ella. Pero a ellos, para emular a Juanma Moreno y llegar a la Moncloa, se ha encomendado este viernes. Lo que sí ha dejado cristalino es su "compromiso" con Andalucía. El gallego ha prometido a firmar un "contrato" con la comunidad autónoma a su entrada a la Moncloa. Cinco compromisos ha sellado este viernes: una mejora de los trenes, garantía de que su ministro de Fomento venga a informar de las obras cada tres meses, más policía para luchar contra el crimen y el narcotráfico e igualdad de trato en lo que a la economía se refiere.

En esta ocasión, cuando la cita cumple diez años desde que Elías Bendodo la inició, los dirigentes populares no se han puesto el mandil para freír los huevos. Sí que han posado con el resultado y terminando una paella, que también se ha ofrecido a los asistentes.

"Lo más importante de un político es su palabra", ha asegurado el líder del partido del charrán, antes de poner como ejemplo la gestión de Moreno al frente de la comunidad autónoma, "es la comunidad que más crece. Es impresionante. Y lo ha hecho sin asfixiar, sin el infierno fiscal que heredó", ha asegurado antes de afirmar que "no hay derecho al maltrato que sufre esta comunidad autónoma". Lo ha hecho ante 1.500 personas, según la organización, que indica que "se han desbordado las expectativas".

En esa palabra dada por Núñez Feijóo, el primer punto han sido las comunicaciones ferroviarias. "No puede ser que los AVE de Madrid a Andalucía fallen un día sí y otro también", antes de decir que "hay que sacar a los tuiteros y los puteros" del Ministerio de Transporte, prometiendo que si llega al poder pondrá a "expertos ferroviarios que no se dediquen a las redes sociales". Su segundo compromiso es que el ministro de Fomento venga "cada tres meses a Andalucía a decir cómo están las cosas".

El tercero, tiene que ver con las fuerzas del estado, ha prometido más policías para luchar contra el narcotráfico y las mafias. "Hay mafias que están destrozando la vida de los chavales, es necesario reforzar la seguridad", ha insistido, señalando que son "necesarias para defender nuestros derechos".

También ha prometido, en cuarto lugar, un gran pacto por el agua a nivel nacional. "Habrá agua para Andalucía, porque os la merecéis y porque la gestionáis bien", ha dicho, antes de tildar de "inadmisible que la Junta haya tenido que salir al rescate de obras como la depuradora de Marbella".

Por último, ha dado su palabra de que "se van a acabar los privilegios, lo más importante es la igualdad, el Gobierno central no puede ser la peor oposición a Andalucía", antes de señalar que María Jesús Montero, que estará el domingo en la capital en un mitin con Pedro Sánchez, "es la ministra del cupo catalán, la que no ha sido capaz de presentar unos presupuestos, no es el futuro de Andalucía, es el pasado".

También se ha referido a estas "desigualdades" económicas Juanma Moreno, antes que el dirigente gallego. En su intervención, que ha tenido que cortar incluso para responder vítores del público, ha vuelto a repetir que no piensa "aceptar" la quita de deuda, "por 140 millones al año no se pierde la dignidad", ha dicho el también presidente de la Junta, que ha señalado que la condonación es una manera de tapar que Cataluña "durante una década se haya endeudado para pagar el independentismo y el procès". Antes de acudir a Alhaurín el Grande, el dirigente andaluz y el nacional, mantuvieron una reunión en un hotel de la capital.

"Alberto, yo te exijo que cuando seas presidente del Gobierno de España, que lo serás, te pido simplemente una cosa: no te voy a pedir que nos trates mejor, pero lo que sí te pido y te exijo, es que le des a Andalucía lo que le corresponde, que nos trates igual", ha dicho. "Si se cree Montero o Sánchez que teniendo una infrafinanciación nos van a contentar con migajas, les decimos que no".

Tendrá la oportunidad de recoger el guante este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que participará en un mitin en el Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga, donde respaldará a la vicepresidenta María Jesús Montero, candidata socialista a la Junta de Andalucía. Aunque allí no habrá huevos fritos.