Feijóo también acudirá a Málaga esta semana: arranca el curso político con los clásicos huevos fritos del PP

Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del Partido Popular, acudirá el próximo viernes 12 de septiembre a los ya clásicos huevos fritos con los que el PP inicia el curso político en Alhaurín el Grande. A la cita acudirá también el líder del partido en Andalucía y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Feijóo vendrá a Málaga, de esta manera, sólo dos días antes del mitin que ha convocado el PSOE en la capital con Pedro Sánchez y María Jesús Montero, con el que pretenden impulsar la candidatura a las andaluzas de la todavía vicepresidenta del Gobierno.

Aunque viene siendo tradición que el presidente nacional de los populares acuda a los tradicionales huevos fritos en la provincia, que sirve de arranque para el PP andaluz tras el periodo estival, Núñez Feijóo se ausentó el año pasado y hace dos fueron sustituidos por un acto en Torremolinos, sin que mediaran sartenes con aceite hirviendo. Por lo tanto, el gallego, que ya estuvo en Málaga este verano en un multitudinario mitin, se estrena en la tradición popular comenzar el curso en Alhaurín el Grande.

En el acto no parece que vaya a faltar una nueva acometida contra el Gobierno de Sánchez. En la línea que ha vuelto a seguir Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado por Málaga de la formación en el Congreso, este domingo en un acto en Benalmádena. En el mismo ha acusado a Pedro Sánchez y a los socialistas de "prometer y desaparecer" en la provincia de Málaga, especialmente en materia de movilidad.

"El sanchismo lo que hace es prometer y desaparecer", ha señalado Bendodo en referencia a los incumplimientos en infraestructuras por parte de los socialistas, en torno a los cuales ha recordado lo sucedido precisamente en Benalmádena respecto a la construcción de un apeadero del Cercanías en Nueva Torrequebrada, que fue anunciado por la entonces ministra de Transportes "en vísperas de las municipales" y "nunca más se supo".

La respuesta se espera sólo dos días más tarde, cuando ha convocado el PSOE su particular campo de batalla en el Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga. El Congreso, o al menos sus debates, cambiarán este fin de semana de Madrid a la provincia de Málaga.