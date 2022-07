Las ferias y congresos en España recuperan casi su nivel previo a la pandemia

"No es casual que los eventos de primer orden mundial pasen por España y lo hacen porque tenemos un destino con unas infraestructuras y unos equipos de trabajo de primer nivel. Nos reunimos para intentar mejorar, consolidar ese liderazgo internacional e impactar más a nivel económico, social y de conocimiento", ha detallado Iker Goikoetxea , presidente de la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE).

"Es la primera vez que hacemos un congreso juntos por lo que ponemos en valor el lema Sumar para crecer y debatiremos los grandes retos del sector como la sostenibilidad o la digitalización", ha explicado Xabier Basañez , presidente de la Asociación de Ferias Españolas (AFE), quien ha añadido que "casi todos los palacios de congresos y los recintos feriales hemos recuperado la actividad con bastante intensidad. No llegamos todavía a cifras prepandémicas pero sí a un 80 ó 90% por lo que en 2023 estaremos a pleno rendimiento con cifras prepandémicas ". El caso de Málaga es un buen ejemplo porque en los últimos tres meses se han organizado ferias y congresos de todo tipo -con especial énfasis en el sector médico - tanto en el Palacio de Ferias como en los hoteles.

Un buen verano para el turismo, pero con menos rentabilidad

El presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, ha afirmado este jueves en Málaga que "estamos esperanzados en poder tener un verano de éxito, muy parecido al de 2019 en cuanto a facturación pero no así en cuanto a costes porque estamos teniendo unos incrementos tremendos en los costes energéticos, la alimentación, etcétera". Los hoteles tendrán menos rentabilidad porque no aplicarán toda su subida de costes a las tarifas pero, aún así, los clientes pagarán más este verano por alojarse. Molas aplaude la recuperación de los mercados extranjeros e insiste en que "podemos tener un buen verano, pero la incertidumbre será en otoño porque la situación económica o en Ucrania no es la mejor y los costes energéticos son graves". En cualquier caso, el presidente de la Mesa del Turismo afirma que "tenemos la obligación de ser optimistas porque en 2019 dimos empleo a 2,7 millones de personas en España, aportamos al PIB el 12,4% directo y 46.600 millones de saldo positivo a la balanza de pagos. Hemos demostrado que cuando hay que salir de una crisis el sector turístico está ahí".