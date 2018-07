Vallespín niega que la democracia esté "en crisis" y asegura que está "bien asentada"

El politólogo y catedrático de Ciencia Política Fernando Vallespín ha protagonizado uno de los encuentros de la segunda jornada de Cursos de Verano de la Universidad de Málaga (UMA) en la capital, con una conferencia titulada 'La fragilidad de la democracia', en la que ha analizado la situación actual del país atendiendo a asuntos de actualidad y ha asegurado que la democracia "no está en crisis" y está "bien asentada".

Vallespín ha señalado que la democracia en España que goza "de buena salud", resaltando que se trata de uno de los pocos estados europeos en los que no ha surgido un movimiento populista de extrema derecha, aunque ha alertado de una coyuntura igual de peligrosa. "La democracia no está en crisis, lo está el Estado", ha dicho, haciendo referencia a algunos problemas que ponen en riesgo la convivencia dentro del ordenamiento político actual, como el conflicto catalán.

"Nuestro problema tiene más que ver con el Estado, con el acomodo territorial, sobre todo de Cataluña", ha comentado, al tiempo que ha explicado que el origen de estas desavenencias radica en que el acuerdo al que se llegó en la Transición se ha roto por parte de un sector importante de la sociedad catalana, según han informado desde la UMA en un comunicado.

La solución a este problema pasa, según Vallespín, por la "necesidad imperativa" de una reforma constitucional que permita dar espacio a un diálogo para avanzar en esta situación y que otorgue a Cataluña, como ocurrió con el País Vasco a través de una disposición adicional, un estatus distinto a cualquier otra comunidad autónoma.

No obstante, en un sentido más amplio, el politólogo ha apostado por una modificación de la Carta Magna que ataña al menos a una veintena de puntos que, a su juicio, han resistido "mal" el paso del tiempo y que tienen que ver con el diseño del Estado, no sólo con la organización territorial, también el tema de la sucesión de la Corona y otras reformas puntuales que resuelvan algunas "incongruencias" del texto constitucional.

Por último, Vallespín ha hecho referencia a los nuevos avances tecnológicos que han propiciado lo denominado por el especialista como "democracia digital". Para el experto, se trata de una nueva era marcada por el peso de las redes sociales y la transformación del espacio público que también ha cambiado el sistema representativo de la sociedad y su manera de implicarse en el ámbito político: "Hay una visión más crítica por parte de la sociedad, la ciudadanía ahora es más exigente y está mejor informada. Antes, sólo participaba una élite social y ahora se sigue la política en masa".

Cursos

El compositor y cantante Kiko Veneno ha participado en el curso 'Tres generaciones de música pop', organizado en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), para compartir su experiencia musical y sus ideas desde su posición como "actor de la música". Su intervención, titulada Ponme esa cinta otra vez, como uno de sus versos, ha tratado sobre las personas aficionadas que disfrutan escuchando música y las sensaciones que aportan la reproducción de un disco una y otra vez.

"Parte de la gente de mi generación me reclama algo nuevo, estoy trabajando en un disco que saldrá para este año", ha comentado. Además, ha manifestado su preocupación por la abundancia de información en la sociedad actual. "Hay tanto ajetreo y estrés que no es buen tiempo para la cultura, porque esta necesita reposo, tranquilidad, pensar. Hoy la gente está más por saltar, por contestar... lo de reflexionar parece que no es el momento", ha expresado.

Al mismo tiempo, ha asegurado que actualmente existe un cambio cultural "muy interesante", surgido principalmente en la "generación joven de ahora" y en el que entran en juego los partidos políticos que surgieron del 15M. "Se han desvinculado de un montón de prejuicios que nosotros teníamos y que están viendo el aluvión de cambios que se producen, saben interpretar con una postura inteligente y activa", ha manifestado.

"Tanto en el mundo de la política, como en el de la cultura, en la nueva generación de los llamados millenials hay unas alternativas muy interesantes al proceso político y social del mundo", ha concluido.

El mismo curso ha contado con una conferencia de la cantautora Christina Rosenvinge, centrada en la técnica y la artesanía de construir letras en la música. "La música pop en el pasado no ha estado considerada alta cultura. Sin embargo, en el futuro no me cabe la menor duda de que va a ser así", ha vaticinado.

Rosenvinge se ha pronunciado sobre la buena recepción de 'Hombre rubio', su último disco. "Una buena letra de una canción es el nexo entre la forma de sentir y el modo en el que vives. A veces, cuando uno escribe no solamente habla desde su propia perspectiva, sino que está intentando hacer de antena respecto a algo que está en el aire", ha añadido.

Desde su experiencia en la industria musical, alega una enorme "escasez" de discurso femenino, en una industria con una "grandísima mayoría de voces masculinas". La artista considera que es un reflejo del tipo de sociedad en el que "hemos vivido durante muchos años", apuntando que "tener una carrera artística u obtener reconocimiento público es mucho más complicado para una mujer que para un hombre, porque la vida pública está muy masculinizada".

"No es una cuestión de falta de talento, porque está distribuido equitativamente", ha incidido Rosenvinge, quien recuerda tener conciencia feminista desde la adoeslecencia: "el pensamiento del feminismo es el que te da la fuerza para defender la legitimidad de tu independencia y de tu trabajo, porque tienes que ir en contra de los roles tradicionales y te da la fuerza y la autoestima suficiente para seguir luchando".

Sobre la actualidad política, ha manifestado su fe en el nuevo ministro de Cultura porque, aunque pertenezca al mundo del arte, deduce su capacidad de comprender la dinámica específica del sector musical. Asimismo, ha opinado que el nuevo equipo de ministros formado por una mayoría de mujeres es una consecuencia de las manifestaciones de los últimos años.

El seminario de la programación de los Cursos de Verano con un perfil más tecnológico es el dedicado en esta ocasión al estudio del nuevo modelo disruptivo que más se está desarrollando en la actualidad. Dirigido por Felipe Romera, director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y bajo el título 'Unblockingchain summer: descifrando la cadena de bloques', la actividad ha contado en esta segunda jornada con la visita de las autoridades de las administraciones locales y autonómicas.

El delegado del gobierno andaluz en Málaga y presidente del PTA, José Luis Ruiz Espejo, ha comentado que el blockchain, al que ha definido como una de las "grandes revoluciones tecnológicas de los próximos años", abre un nuevo espacio a las relaciones empresariales y administrativas, por lo que ha destacado la importancia de formar a profesionales capacitados en esta nueva tecnología desde Málaga, para convertir a la ciudad en un referente en el desarrollo de este modelo innovador.

En la misma línea se ha posicionado el alcalde, Francisco de la Torre, quien ha manifestado sentirse orgulloso porque el nombre de la ciudad se vincule a estos avances más vanguardistas ya que fortalece la imagen de Málaga, al tiempo que ha señalado que desde el Ayuntamiento se está estudiando cómo sacar utilidad a esta nueva tecnología para implantarla en los procesos rutinarios de la administración.