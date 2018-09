El fiscal eleva la petición de pena para Ángel Garó

El humorista Ángel Garó se enfrenta a una petición de veinte meses de prisión acusado de lesionar a su pareja en mayo de 2017, después de que el fiscal haya hoy modificado y elevado sus conclusiones al considerar que el actor ha cometido un delito de lesiones en vez de violencia doméstica. El juicio se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga y durante la vista oral el ministerio público ha elevado su petición de pena al considerar que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones con el agravante de parentesco, según el parte médico y la declaración de su ex pareja.

Por su parte, el abogado de Ángel Garó pidió la libre absolución de su cliente al considerar que no existe ninguna prueba de que las lesiones fuesen causadas por su patrocinado y argumentó que el esguince y las contusiones que aparecen en el parte médico son compatible con una caída o un mal paso. Garó está participando en el reality showGran Hermano VIP, por lo que ha tenido que abandonar por unas horas el programa para acudir a la cita judicial acompañado por personal de la productora que lo llevaban con unos cascos para no escuchar nada del exterior.

El humorista afirma que son "lesiones muy leves" y que solo hubo una discusión verbal

El humorista, afincado en Málaga, reconoció que el 24 de mayo de 2017 tuvo una discusión con la víctima, a la que calificó de "semipareja", ya que éste es impotente y no podían consumar en la cama, pero negó que lo tirara por la escalera. Garó argumentó que las lesiones son muy leves y que no sabe cómo se las hizo, porque solo hubo una discusión verbal tras unos actos de su ex pareja delante de unos invitados que estaban en su casa tras una gala benéfica. Asimismo, declaró: "Es una persona a la que he cuidado, que la encontré en la calle, lo he educado y refinado y este es el pago, prometo no volver hacerlo".

El fiscal y la acusación particular mantienen que ambos eran pareja desde hacía un año y medio aproximadamente y que sobre las 6:15 el humorista presuntamente increpó en varias ocasiones durante la noche a su pareja por lo que este decidió marcharse a su casa, a lo que el acusado se negó y lo cogió por la mano. La pareja comenzó a bajar las escaleras, pero fue interceptado por el acusado y se entabló un forcejeo entre ambos y la víctima cayó por las escaleras.