El fotógrafo Daniel Pérez, Premio Andalucía 2022 por una imagen sobre un incendio en Málaga

Los Premios Andalucía de Periodismo 2022 han reconocido al fotoperiodista de la Agencia EFE Daniel Pérez por su imagen 'Muralla de Fuego', tomada durante el incendio ocurrido en Alhaurín de la Torre el pasado mes de julio, que fue publicada en las portadas de los principales medios nacionales de prensa escrita.

El jurado ha puesto en valor la dificultad del momento de su captura fotográfica, la excelente calidad técnica de la imagen que refleja la magnitud del incendio y el horror del fuego, así como la meritoria y arriesgada labor de los pilotos del helicóptero del Plan INFOCA ante los peligros que enfrentan los efectivos y dispositivos dedicados a la lucha contra los incendios forestales.

Otros premiados

En la modalidad de Prensa escrita, los miembros del jurado han decidido otorgar el premio a Silvia Moreno Narváez, por su reportaje “25 entrevistas a personajes andaluces en la contraportada de El Mundo”, premiada por su originalidad y reflejar una Andalucía alejada de tópicos y esterotipos.

En Radio, el galardón se concede a Ana Belén de Gracia González, por el reportaje “Operación Trizub: El Valor del Tiempo”, emitido en la cadena Onda Cero Andalucía, programa especial Brújula de Andalucía.

En Televisión, el jurado ha decidido otorgar el premio al programa “Espacio Protegido”, realizado por el equipo de trabajo representado por José María Montero Sandoval, emitido en Canal Sur TV, por su calidad, los registros de audiencia y por recoger la actualidad ambiental de la región.

En la categoría de Proyección Internacional de Andalucía, el premio se concede a Marcelo del Pozo Pérez por sus reportajes fotográficos “Dior, Sevilla y Andalucía”, publicados en diversos medios de comunicación internacionales como The New York Times, South China Morning Post (China, US News (EEUU), La Press (Canadá) y Publico (Portugal), entre otros.

El Premio Andaluz a la Trayectoria Profesional del Periodismo ha recaído por unanimidad en Francisco de Asís Lobatón Sánchez de Medina (Paco Lobatón), periodista español, nacido en Jerez, y reconocido presentador de televisión.

Paco Lobatón, según el jurado, es una de las figuras más relevantes de la comunicación en España con sus más de 50 años de trayectoria y los numerosos premios cosechados, entre ellos, Premio Andalucía de Periodismo (1985), TP de oro 1992 al mejor presentador, TP de Oro (1985 y 1998) por los programas “Quién sabe dónde” y “festival europeo de la solidaridad”, la Medalla de Andalucía en su categoría de plata en 1995 o la Cruz al Mérito Policial de la Policía Nacional.

Los premios de la Junta de Andalucía en su XXXVII edición están dotados con 10.000 euros cada uno y serán entregados el 23 diciembre en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.