Ellas frente a los estereotipos

Pocos sabrían decir hoy quién fue Ada Byron. Bajo el ilustre apellido literario nació la primera programadora de la historia. A mediados del siglo XIX logró ser una matemática reconocida aunque seguía firmando sus artículos con sus iniciales. Temía que su nombre de mujer supusiese el rechazo directo de sus teorías. Pero realmente su contribución no fue reconocida hasta que Von Neumann y Turing, matemáticos fundamentales en el desarrollo de la moderna computadora electrónica digital, crearon el lenguaje llamado Ada. Ella demostró hace 175 años que la tecnología no debería de entender de género y eso es lo que quieren en la Escuela Técnica Superior de Informática. Desechar estereotipos, descubrir talento, abrir puertas y ventanas para aumentar el número de vocaciones entre las estudiantes es el objetivo del primer campus tecnológico dirigido a alumnas de Secundaria. Se han presentado 70 solicitudes para cubrir las 30 plazas de este curso gratuito que se desarrollará entre el 2 y el 13 de julio y que quiere crecer el próximo año al resto de ingenierías.

"Cuando yo empecé mis estudios éramos un 30% de mujeres, ahora que soy profesora en mis aulas hay menos del 8%", dice María Ángeles González, profesora de Informática y coordinadora del Campus junto a Sonia González. "Es un problema complejo, no entendemos muy bien qué provoca esta retirada de la mujer de estos ámbitos, quizás estereotipos fallidos que no representan a la profesión o desconocimiento", agrega. Por eso, apunta González, "queremos que las niñas descubran que la informática, la tecnología es algo trasversal, que te sirve si estudias Bellas Artes, Arqueología, Económicas o Química, en cualquier ámbito que se pueda imaginar la tecnología va a estar presente, incluso en profesiones que aún no existen o no tienen nombre".

En uno de los laboratorios de la escuela, en el campus de Teatinos, de 9:30 a 13:30 las estudiantes de primero a cuarto de la ESO recibirán en la primera semana talleres técnicos y actividades de diferentes lenguajes y tecnologías como Html, Phyton, Arduino, Godot y Appinventor. Se harán actividades en grupo porque, como explican las monitoras, es fundamental que sepan interactuar en equipo y ocupar diferentes roles dentro del mismo. En la segunda semana, mujeres profesionales de distintas empresas tecnológicas ubicadas en el PTA les hablarán de sus experiencias laborales. "También harán un proyecto final con lo que han aprendido", explica Victoria Palomo, una de las monitoras. Trabaja en Avanade, empresa patrocinadora del campus y colabora a través de Yeswetech, una asociación feminista que intenta visibilizar y fomentar la presencia de la mujer en el ámbito de las tecnologías. "Hay un gran desconocimiento, no saben lo que es, hacen falta campamentos como este para darles otra visión, enseñarles que lo pueden hacer y que es divertido", considera Victoria Palomo. "Para dedicarse a esto tan solo hace falta razonamiento lógico e imaginación y eso lo puede tener cualquier persona, no hay que separar por género", agrega María Ángeles González.

En la Universidad de Granada llevan siete años organizando este campus de verano y en Málaga nacen con la intención de ampliarse el próximo año. "Nos hemos centrado en la Secundaria porque aún no suelen tener decidido sus estudios, porque están explorando y queremos abrir una puerta, que se asomen, que tengan información y no se dejen influir por estereotipos ni frases del estilo "eso es para chicos", dice la coordinadora del campus. Raquel Astorga tiene 13 años. Acaba de cursar 1º de ESO y quiere estudiar Informática. "Creo que a las chicas se las infravalora en este ámbito", dice con seguridad. Y apunta que su hermano, que estudia en la escuela, comparte aula con tan sólo cinco o seis compañeras, "no entiendo por qué hay tan pocas", señala. A ella, la tecnología le gusta "porque está presente en todos los sitios" y asegura que "en un futuro todo va a depender de la tecnología y nosotras también tenemos que estar al día en todo lo que pasa, no solo ellos", considera.

Ana Rosa Camacho tiene 15 años y ha cursado tercero. "Soy feminista y creo que las mujeres nos merecemos ocupar otro lugar, no siembre tenemos que ser educadoras o cuidadoras", comenta y señala que en su instituto ninguna chica está matriculada en robótica. "Y en todos lo ámbitos tiene que haber mujeres", opina. También dice que en su primer día "nos están dando muchas ideas, muchos enfoques interesantes".

Algunas han llegado sin nociones previas y otras con algunos conocimientos, pero todas las participantes creen firmemente que su capacidad para aprender no se distingue por el sexo. "La mujer tiene que estar ahí, participando en la definición de las nuevas tecnologías, en sus usos y aplicaciones, es fundamental para cualquier sociedad moderna que la mujer participe de todos sus ámbitos, incluido este", concluye María Ángeles González. Y demanda un mayor empuje femenino. "Quizás falta sentirnos más protagonistas y querer tener nuestra voz". Y esa es la que se gesta hoy.