Los fuegos artificiales de la Feria de Málaga: un espectáculo más artístico e innovador

La Feria de Málaga de 2018 comenzará este viernes tras el pregón del escritor Pablo Aranda con un espectáculo piromusical con un carácter más artístico, creativo e innovador que en otras ediciones y donde se buscará una imagen de exclusividad, modernidad y solvencia.

Será la primera vez que esta producción sea realizada por la empresa valenciana Ricasa, con una trayectoria internacional de reconocido prestigio, que ha creado un espectáculo cultural exclusivo para la ciudad denominado Málaga mira al mar.

"Serán 13 minutos de apuesta por la innovación, la creatividad y el espectáculo efectivo y eficaz", según ha indicado el responsable de esta empresa, Ricardo Caballer. Así, según ha explicado el Ayuntamiento, se va a desarrollar una propuesta "global, original e impactante que permite una apertura hacia la incorporación de nuevos parámetros, así como una participación más activa del público en general".

Málaga mira al mar quiere ser un espectáculo en el que sus 800 kilos de material pirotécnico no serán "lo que más pese, ya que la tecnología de vanguardia estará al servicio tanto del ritmo como de la ocupación lumínica". Además de la calidad del producto, han destacado, existirá "un sistema de disparo pirotécnico que emitirá señal de lanzamiento automática y sincronizada".

Un espectáculo "para recordar"

Igualmente, se llevarán a la práctica experiencias de realidad aumentada. "Nos ayudaremos de los últimos avances tecnológicos para innovar, para mostrar distinción, huyendo de un espectáculo clásico e intentando que tenga perpetuidad en la memoria de todos los espectadores", ha expuesto Caballer.

A lo largo del mismo se sucederán kamuros, lentejuelas, multicolores, sirenas, zumbadoras, colores cromáticos new, perlas, efectos descolgantes, etcétera. En este espectáculo la música juega un papel "primordial" y se han elegido temas como la banda sonora de Kill Bill, Battle without honor or humanity; la de La Bella y la Bestia, Beauty and the beast; Adele, Rolling in the deep; The Calling, Wherever you will go; The Royal Concept, On your way; y Thomas Bergersen, To Glory.

La compañía Ricasa es una empresa española fundada en Valencia en el año 1881, que cuenta con cerca de un centenar de empleados. La fabricación de sus productos es totalmente nacional, si bien sus espectáculos se realizan en un 82 por ciento de los casos en el extranjero.

Entre sus máximos galardones se encuentra el Júpiter de Oro 2016 International Des Feux Loto Quebec-Montreal, máximo galardón mundial en espectáculos pirotécnicos y el primer premio del XX Concurso Internacional Ignis Brunenesis en la República Checa en 2017. Además, fue la empresa encargada de clausurar los juegos Olímpicos de Sidney (Australia) y también participó en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi (Rusia).

Cierre de la zona por seguridad

La radio y televisión municipal, Canal Málaga, ofrecerá en directo la transmisión de este espectáculo. El emplazamiento desde donde se ofrece el espectáculo (dique de Levante) contempla todas las necesidades oficiales reglamentarias contempladas en el BOE nº 267 de noviembre de 2015 y más concretamente en su ITC nº 8, además de las técnicas y de espacios que requiere un evento de esta envergadura.

Precisamente, desde el Puerto de Málaga han informado que con motivo de estos fuegos artificiales que se lanzarán desde el aparcamiento del paseo de levante habrá restricciones de acceso al público general en la zona por motivos de seguridad. Así, el vallado y cierre de los dos viales sentido norte de la calzada de levante se realizará a las 00.05 horas.

Además, el acceso peatonal del paseo de levante permanecerá cerrado desde las 18.00 horas del viernes a las 01.30 horas. El acceso rodado en dicha zona también estará cerrado al público a partir de las seis de la tarde del día 10. Igualmente no se podrá estacionar en dicho aparcamiento de la calzada del paseo de levante entre las 23.55 horas de este jueves a las 01.30 horas de la madrugada del viernes al sábado.