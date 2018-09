La falta de apoyo fuerza a De laTorre a aplazar el debate sobre la plusvalía

Asumida la imposibilidad de contar con los apoyos suficientes para aprobar la ordenanza fiscal que regula el cobro del impuesto de plusvalía, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, busca ganar tiempo y opta por aplazar el debate sobre este asunto. La decisión queda confirmada en la convocatoria que a última hora de la mañana de ayer remitió a los grupos de la oposición para la celebración a las 9:00 de hoy de una comisión urgente en la que sí se analizarán el resto de tributos locales, entre los que destaca la fijación de una nueva tasa a las viviendas turísticas.

La estrategia a la que se ve obligado el regidor se produce ante el rechazo anunciado días atrás por su socio de investidura, Ciudadanos, a aprobar las ordenanzas fiscales del año que viene si no se acepta previamente una bonificación extrema de hasta el 95% de la plusvalía por herencia, medida que el Ejecutivo local no contempla. El propio concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, advertía días atrás de que la aceptación de la medida implicaría una reducción de 19 millones en los presupuestos municipales de 2019, con lo que quedaba en riesgo la viabilidad de los mismos. Anoche, De la Torre desvelaba en Twitter que por la mañana le había planteado el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, buscar un consenso en este punto. "Conversaremos sobre ello porque como dije es un impuesto que tiene una clara finalidad social", escribió.

Cs dice que la idea de bonificar al 95% la plusvalía estaba en el pacto con e PP

Queda por saber ahora si la maniobra de De la Torre le permite al menos garantizarse los avales suficientes para ir adelante con el resto de tasas y tributos. Al respecto, la posición inicial de Ciudadanos parece ser favorable, aunque subrayó el "nerviosismo" que detectan en el seno del equipo de gobierno. El portavoz de Cs, Juan Cassa, recordaba ayer por medio de un mensaje en Twitter que la propuesta de bonificación ya formaba parte del pacto de investidura negociado y aceptado por el PP. Por su parte, el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, consideró que el proceder del alcalde es el "lógico sí presenta una propuesta que no ha consensuado y no convence a los grupos, y lo que es más importante, no da respuesta a las necesidades de los malagueños". Desde el equipo de gobierno, por medio de una nota informativa, se precisó que la Junta de Gobierno Local extraordinaria celebrada ayer aprobó dejar sin efecto la aprobación del anteproyecto de modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para 2019, "manteniendo la aprobación del resto de los proyectos de ordenanzas", prosiguiendo su tramitación para que sean aprobadas en el Pleno ordinario de hoy mismo. Ello, recordaron desde la oposición, supone una novedad absoluta en los últimos años.

La propuesta que ahora se deja sobre la mesa incluía una mejora en las condiciones de acceso a las bonificaciones de las plusvalías mortis causa; en concreto, se planteaba reducir de dos años a un el requisito de convivencia con la persona fallecida para ser beneficiario/a y flexibiliza las casuísticas para acreditar dicho requisito haciendo una interpretación más favorable para los contribuyentes. Además, se reduce a dos años (hasta ahora eran cuatro años) en todos los casos el período mínimo de permanencia de la posesión del inmueble adquirido.

El concejal de Economía y Hacienda informó de que la propuesta para dejar sin efecto la reforma del impuesto de plusvalías "se hace con el objetivo de continuar sometiéndolo a un proceso de diálogo y negociación con todos los grupos políticos y que les permite tener un mayor conocimiento de los efectos que la adopción de sus planteamientos tendrían para la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad económica del Ayuntamiento". Un proceso que, según dijo, debe permitir que el resto de formaciones "concreten y se posicionen sobre los ajustes de la disminución del gasto". "Sería una irresponsabilidad someter a debate las propuestas que se refieren al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por el importante impacto económico que tendrían sobre el presupuesto y su estabilidad, así como, provocarían un claro incumplimiento del aún vigente Plan de Ajuste Económico-Financiero y un importante desequilibrio en las cuentas para los próximos ejercicios", insistió.