El futuro de Limasa se decidirá tras las municipales si los trabajadores no aceptan la última oferta para su municipalización

El futuro de Limasa se topa ahora con las elecciones municipales de mayo. Así, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido en que el día 15 de febrero es la fecha tope para que trabajadores decidan sobre "la última y definitiva" propuesta municipal de convenio colectivo para la municipalización del servicio de limpieza de la ciudad; ya que, de lo contrario, no hay tiempo material para llevar a cabo ni la municipalización ni la privatización: "Quedaría abierto y por tanto en el nuevo escenario político habrá que ver cómo se desarrolla en este tema".

"Antes de las elecciones no hay tiempo material para hacer ni A ni B; queda el tema a después de las elecciones", ha reiterado De la Torre, que, no obstante, ha precisado que si hay contestación positiva a la propuesta municipal por parte de los trabajadores antes del 15 "se podrá hacer" la municipalización, aclarando, además, que "la privatización consume más tiempo que esta otra fórmula".

El alcalde ha vuelto a señalar que este pasado miércoles tuvo una reunión con su equipo para abordar la contraoferta planteada con el comité y una vez conocida, ha señalado, eso "es inviable". Frente a ello, ha vuelto a defender su propuesta, de la que ha dicho saber que "los trabajadores a nivel de base valoran el esfuerzo municipal".

Vuelve a defender la última oferta presentada a los trabajadores

"Con la nuestra se hace un esfuerzo a favor de los trabajadores y queda, además, ese mecanismo de productividad, que es tan educativo y tan interesante de cara a la continuidad en el futuro", ha indicado. Además, ha agregado, también hay margen, entorno a unos tres millones de euros, para la maquinaria.

"Con la propuesta que plantea el comité se consume todo el ahorro que hay en la posible municipalización y no queda nada para maquinaria", ha explicado, añadiendo, incluso, que "hace falta poner dinero para aceptar la posible aceptación de esa propuesta". "No es viable, no es defendible ante la opinión pública", ha sentenciado.

Para De la Torre, "los vecinos son los accionistas del Ayuntamiento y los accionistas de cualquier empresa, sea municipal o que vaya a ser municipal", por lo que "ante ellos tenemos que responder y explicar".

El acalde de Málaga: "Creo en la municipalización"

Por otro lado, De la Torre ha lamentado que no se llegue finalmente a la municipalización de la empresa de limpieza: "Es una pena porque yo he creído y creo en esa posible municipalización en los términos de productividad, de hacer un trabajo cada vez mejor, lógicamente, y acompañado por parte de una colaboración de los vecinos en mantener limpio lo que se limpia por los trabajadores de Limasa, que tienen todos mis respetos".

Ha lamentado que "el problema" es que "no hay tiempo material para desarrollar todo el proceso de expediente correspondiente para hacer esa municipalización si lo aceptaran. Todavía si lo aceptan antes del 15 hay tiempo, más allá del 15 queda poco para poder ser operativo antes del periodo electoral".

Así, ha insistido sobre la posibilidad de alargar la decisión más allá de este viernes, que nadie de los trabajadores le ha pedido más días: "Me parece que ha habido tiempo y hasta las 24 horas del 15, si me permiten, pero si alguien dice que necesitan dos o tres días no habrá problema".

Eso sí, ha vuelto a advertir del poco margen que deja el calendario, ya que, "tiene que ser aprobado en pleno de forma inicial, puesto un mes a exposición publica, después aprobar definitivamente en pleno y materializar la operación".

Cuestionado por si peligra la municipalización, ha dicho que "quedaría abierto y por tanto en el nuevo escenario político habrá que ver cómo se desarrolla este tema". Sobre la privatización, de la que ha anunciado que la ley obliga a dividir el contrato, al menos por materias, ha asegurado que "queda menos tiempo aún, ya que es más largo el proceso".

Por último, preguntado, en concreto, sobre si retomará la municipalización si es reelegido alcalde, De la Torre ha afirmado que "en unas condiciones como estas yo no lo negaría", aunque ha reconocido que "dependerá de los acuerdos, si tengo mayoría absoluta o no, los acuerdos que pudiera haber con los otros grupos para apoyar un posible pacto de investidura...".

"Sigo creyendo en ello -la municipalización- en los términos que hemos planteado, tiene que haber un beneficio para la ciudad y no solo para los trabajadores. Hemos querido que sea para ambos. Es una oportunidad magnífica que se está dejando pasar", ha concluido.