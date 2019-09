14 galerías de arte en Málaga: la tierra donde habita el genio

Una de las cosas más bonitas que nos puede pasar es que alguien nos regale arte. En un mundo mejor, regalar un grabado, una escultura, una acuarela, una imagen... sería algo normalizado, un acto cargado de belleza y cariño cotidianos. Mientras esperamos a que llegue ese mundo más civilizado, nosotros mismos podemos regalarnos una obra maestra visitando alguna de las 14 galerías de arte de Málaga que a continuación reseñamos.

La provincia malagueña es sin duda una tierra donde habita el genio del arte, con numerosos espacios expositivos que recopilan y ofrecen un gran stock artístico que abarcan todos los estilos, formas y disciplinas imaginables.

Porque si lo tuyo es el arte contemporáneo conceptual, o la escultura abstracta, o la artesanía más arraigada en la tradición, Málaga sin duda es tu tierra: cultivarnos y tener una casa como si de un museo se tratara nunca fue tan fácil. Y si no que se lo digan a Pedro Alarcón.

Pasen y vean. Pero nada de fotos con flash.

Taller Gravura

La galería taller de grabado Gravura es toda una institución en Málaga desde el mismo momento en que abrió sus puertas en 1979, en pleno casco histórico de la ciudad.

Desde su inicio, el artista Paco Aguilar ha desarrollado una importante labor difusora del grabado calcográfico con la realización de numerosos talleres y clases continuas de iniciación a esta forma artística, edición de obra gráfica y organización de exposiciones de artistas contemporáneos...

Por Gravura han pasado multitud de artistas y personas interesadas en el arte que han encontrado en el taller un espacio donde aprender, experimentar y apreciar el lenguaje del metal.

Las exposiciones que se llevan cabo en Gravura son de carácter mensual y giran, principalmente, en torno a la obra gráfica original, la obra sobre papel y la escultura.

La enseñanza de las técnicas del grabado empiezan en Gravura con un curso impartido por el maestro grabador José Faría en 1980.

Desde ese punto, Paco Aguilar continuó esta labor realizando cursos de modo habitual en el propio taller, a la par que ha sabido mantener un régimen de taller abierto, con clases semanales para todo el que esté interesado en las técnicas del grabado.

Actualmente, cada el mes de julio, se organizan talleres destinados a profundizar en técnicas específicas del grabado en hueco. Estos monográficos se llevan a cabo en el maravilloso entorno rural del Parque Natural del Torcal de Antequera.

En la colección de obras del taller podemos encontrar artistas como el propio Paco Aguilar, José Faria, Enrique Brinkmann, Chema Lumbreras, Óscar Pérez, Michele Lehmann, Lorenzo Saval, Ángel L. Calvo Capa, Pablo Alonso Herráinz, Francisco Peinado, Christian Bozon, Vargas Machuca, Javier Roz, Natalia Resnik, José Antonio Diazdel, Rafael Alvarado, Sebastián Navas, José Ganfornina, Eryk Pall, Ana Bellido o Stefan Von Reiswitz, entre muchos otros.

Galería Alfajar

Alfajar es un referente malagueño y español de nuestra artesanía, dentro y fuera de nuestras fronteras. Y es que la galería Alfajar lleva más de 25 años investigando, desarrollando y creando una forma diferente de entender la cerámica. El planteamiento de su producción fue, desde el principio, el diseño y la fabricación artesanal en todas las fases del proceso. Como resultado, Alfajar atesora una obra singular e irrepetible.

Además, una de las facetas más activas de Alfajar es la divulgativa y pedagógica, por lo que sus responsables están muy implicados en la realización de cursos de cerámica y proyectos didácticos dirigidos a todo tipo de perfiles.

Esta galería se fundó en 1994 y cuenta con un espacio expositivo situado en el Palacio Zea Salvatierra, frente a la Catedral de Málaga, donde desarrollan exposiciones mensuales de ceramistas tanto emergentes como consagrados del panorama nacional e internacional.

De este modo, comercializan cerámica popular de los principales alfares andaluces, así como cerámica contemporánea y de autor, ayudando a la promoción de la cerámica y las artes plásticas y poniendo en valor este oficio.

De igual modo, esta galería cuenta con una exposición de joyería artesanal de artistas españoles y obra gráfica de los principales grabadores andaluces.

Hoy por hoy, y hasta el próximo 17 de septiembre, Alfajar acoge la exposición de Carlos Tellechea, que se podrá visitar en horario de 10:00 a 22:00 horas.

Diversas instituciones públicas acuden a Alfajar para encargar los premios o reconocimientos, como los 'Premios Bandera de Andalucía' de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, o lo 'Premios de la Universidad de Málaga', o los reconocimientos del Área de la Mujer o el IMFE, Instituto Municipal para la formación y el Empleo, ambos del Ayuntamiento de Málaga.

Galería Antinoo Fine Art

La galería Antinoo Fine Art abrió sus puertas al publico a mediados del año 2016. En un primer momento como especialistas en antigüedades, poniendo en el mercado una colección privada de arte, para posteriormente, en septiembre del mismo año, ampliar el negocio como galería de arte propiamente dicha.

Y desde entonces Antinoo Fine Art ha logrado echarse a sus espaldas más de una veintena de eventos, entre exposiciones de pintura, fotografía, presentaciones de libros y conciertos.

Entre todos estos encuentros y actos, artistas como María José Ruiz, Pablo Caro Revidiego, José Luis Massó (ilustrador del libro Los Abandonos de Cayetana Guillén Cuervo), Màxim Huerta (presentando junto a la ilustradora María Herreros su libro París será toujours París), Jean Carlos Puerto o Jesús Rodolfo (nominado a un Grammy por su segundo álbum de estudio Transfixing metamorphosis, concierto en el auditorio del Museo Carmen Thyssen) han sido algunos de los artistas que han formado parte del cartel expositivo y cultural de Antinoo Fine Art.

Y como el verbo descansar no forma parte del vocabulario de los responsables de esta galería, para el curso que acabamos de inaugurar ya están preparando un especial calendario de eventos a los que se sumaran la realización de talleres de pintura y restauración.

Galería Apertura

La galería Apertura – Centro de Fotografía y Artes Visuales nació en Málaga capital en el año 1995 como una escuela de fotografía con la vocación de compartir el conocimiento de esta disciplina a todos los aficionados de la ciudad.

Año tras año la oferta formativa fue creciendo, pasando del mundo analógico al digital y estando siempre alerta a la evolución del medio fotográfico: desde el primer día los profesores aportaban en sus clases algo más que su conocimiento, añadiendo su pasión por la fotografía.

En 2002 Apertura se mudó a la sede de calle Granada donde creció en espacio, en cursos y, sobre todo, en actividades para hacer llegar la fotografía a cada vez más público.

Allí, Apertura inauguró su sala de exposiciones, la editorial, y empezó a estar presentes, cada vez más, en eventos artísticos de la ciudad y de España.

El crecimiento ha sido imparable, y Apertura apostó por una formación más centrada en la profesión creando el Máster en Fotografía Profesional, del cuál se a realizar en la actualidad la decimosegunda edición, un máster que se complemente con otros específicos en Fotografía Publicitaria y Moda y Fotografía de Autor.

El crecimiento de Apertura es perpetuo, por lo que en septiembre de 2018 inauguró una nueva sede de 500 metros cuadrados en calle Victoria. En este nuevo espacio Apertura se dedica a difundir, formar y experimentar en fotografía y artes visuales.

Desde el primer día los responsables de Apertura tuvieron claro que el nuevo centro debía vibrar al son de la vida cultural de Málaga y así está siendo a través de dos salas de exposiciones, sus numerosas actividades y proyectos creativos.

Apertura está más viva que nunca por lo que Míchelo Toro, director de esta galería, puede asegurar que "estoy seguro de que iremos a más, nos sentimos felices y con más ilusión que nunca para hacer de Apertura y la ciudad un referente en la fotografía de nuestro país".

Apertura inauguró el pasado jueves 5 de septiembre una nueva muestra con la que quiere dar una mayor visibilidad al trabajo de las fotógrafas de la colección de la propia galería, con el título Esto no es una exposición de mujeres.

Casa Sostoa

Encontramos Casa Sostoa en el 142 de la calle Héroe de Sostoa, y dentro, a su artífice: Pedro Alarcón, el cual, desde el año 2013, ha acogido en lo que no deja de ser su casa a numerosos artistas y exposiciones. Pedro cumple el sueño de muchos: vivir en un museo, pasearse en pijama frente a grandes obras de arte.

Por este espacio tan especial ya han pasado numerosos artistas y grandes exposiciones y, hasta la fecha, la selección de los autores que ha expuesto ha corrido a cargo de la apuesta personal del dueño de la casa.

Hoy en día, y hasta el 22 de septiembre, las pareces de Pedro Alarcón sostienen una exposición de Isabel Rosado conformada por once fotografías que constituyen un completo recorrido por los escenarios y algunas exposiciones celebradas en Casa Sostoa, en una habilidosa cualidad sintética.

Según Pedro Alarcón, "a la representación de los espacios expositivos, que nos recuerdan a esos inventarios de colecciones de otra época -pinturas llenas de otras pinturas-, se suman las instantáneas que apelan a la vivencia de la experiencia Sostoa: la cocina tras una inauguración, el sofá rojo ante la librería, el vestíbulo con sus espejos dorados y su decoración retro o un día cualquiera de montaje".

Finalmente, la exposición se completa con un exhaustivo conjunto de 90 falsas polaroids -en realidad pequeños collages- que trazan un itinerario completo por las exposiciones celebradas desde 2013 hasta el momento presente.

Quizá la más subyugante de esas piezas sea la última, de un negro absoluto, que nos sitúa ante lo que aún no ha sido realizado. Una negrura que está cerca: llega el 22 de septiembre.

Corran, insensatos, a ver la exposición antes de que llegue a su fin.

Eldevenir Art Gallery

La galería Eldevenir es una apuesta personal de la malagueña María Rosa Jurado que, desde la etapa universitaria -cursó los estudios de Arquitectura y Bellas Artes en Madrid-, su interés por el mundo del arte la llevó a participar en exposiciones como artista y comisaria.

Este interés se transformó en compromiso y desde 2016 dirige la galería de arte contemporáneo Eldevenir Art Gallery donde ha podido unir arte y arquitectura, siendo cada exposición única y específica para el espacio elegido.

Esta es su filosofía, lo que hace que esta galería tenga un valor diferencial que le proporciona carácter propio y es que en cada exposición se cambia de lugar. Este formato de pop-up es algo habitual en Londres o Nueva York, pero todavía no es común en España.

Eldevenir es, de este modo, una galería de arte que no tiene espacio físico permanente por convicción. La red de esta galería se extiende tanto online como offline comisariando exposiciones, participando en ferias, dando soporte a los artistas con los que colabora -que son tanto consagrados como emergentes-, editando obra gráfica y asesorando a coleccionistas.

Así, Eldevenir Art Gallery constituye un modelo nuevo de galería que quiere contribuir a abrir, difuminar y crear los senderos del mundo por venir, transitando los recorridos de sus artistas y compartiendo con los autores y los coleccionistas una manera de ensamblar los espacios con las nuevas formas de mirar y sentir el arte.

En Eldevenir Art Gallery cada exposición es única y específica para el espacio elegido, poniendo en relieve algo que ya debería ser sabido por todos: la arquitectura es arte.

El estudio de Ignacio del Río

El estudio de Ignacio del Río nace como galería de arte en la segunda mitad de 2012, con una exposición inaugural en la que acogió la obra del artista Ernst Kraft.

A partir de ese momento, el artífice de la galería, Ignacio del Río, comienza a dar rienda suelta a su idea de gestionar este espacio para contar con la participación de grandes artistas.

Unos consagrados como Chema Lumbreras, Antonio Yesa, Sebastián Navas, Lorenzo Saval, José Seguiri, Concha Galea, Dámaso Ruano, Rafael Alvarado, Fernando Robles... y otros jóvenes e incipientes, como los creadores Javier Roz, Víctor Carrasco, Mónica Vázquez Ayala, Eugenio Rivas, Juanjo Fuentes.

Pero El estudio de Ignacio del Río también apuesta por artistas poco conocidos como Paco Sanguino, Eva Jeklin, Susi Márquez, Javier Hidalgo, Yoli Muñoz... para potenciar el arte en todas sus formas dando cabida a cualquier tipo de expresión artística.

De este modo, El estudio de Ignacio del Río crea una visión un tanto ecléctica, y da forma a lo que actualmente es el espacio de arte de Ignacio del Río, donde "doy cabida a un amplio segmento de artístico actual haciendo principal hincapié en la corriente conceptual del arte y en todas sus técnicas y manifestaciones".

Dentro de lo que es el espacio temporal de cada año, Ignacio del Río suele inaugurar entre siete y nueve exposiciones, con una duración media de entre tres y cuatro semanas cada una.

¿Y en cuanto al futuro de El estudio de Ignacio del Río? "Mi intención es seguir desarrollando programas culturales dentro de una dinámica creativa basada en este espíritu", concluye Ignacio del Río.

JMgalería

El espacio JMgalería inició su actividad en Málaga en 2001 bajo la dirección de su director Javier Marín, el cual es miembro del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) y del Consorcio de Galerías Españolas (CGAE), además de cofundar en 1997 la Galería Marín Galy y de haber colaborado con numerosas galerías, museos y centros de arte principalmente en España.

Marín se lanzó a la odisea de JMgalería en 2001 y desde entonces cuenta con un sugerente espacio expositivo estructurado en varios niveles de altura, lo que ha favorecido que su programación haya consistido en proyectos diseñados específicamente para dicho continente.

Desde su apertura, JMgalería ha apostado por el arte más actual, lo que ha originado una arriesgada trayectoria llena de proyectos comprometidos con lenguajes, conceptos y formas actuales, donde se reflexiona sobre cuestiones que afectan de una manera global a la sociedad y su forma.

La potencia de los simulacros, el cuerpo y la abyección, la capitalización geométrica del espacio y la nueva configuración del tiempo junto a los nuevos mecanismos del poder y la omnipresencia de lo visual integran parte de las propuestas que la galería lleva mostrando a sus espectadores desde su nacimiento.

JMgalería ha participado en ferias internacionales de arte contemporáneo como ARCO, Hot art Basel o Art Dubai; así como en las ferias internacionales de referencia en España como Art a l`Hotel, Valencia; Hotel y arte, Sevilla; Artsalamanca y Artesantander.

Como la evolución forma parte de JMgalería, en septiembre de 2015 inauguró ColumnaJM, un nuevo laboratorio expositivo integrado en la propia galería y dedicado a nuevos artistas del contexto local y andaluz.

Este proyecto nace de la necesidad de generar ámbitos que dinamicen la oferta artística local buscando una nueva creación de proximidad y proponiendo desarrollar su potencia de alcance social como instrumento agitador del arte contemporáneo en la ciudad.

De este modo, ColumnaJM aglutina gran parte de la escena artística joven de nuestro territorio, todo ello, a través de un programa de comisariados de nuevos valores de la profesión.

Galería Yusto/Giner

La galería Yusto/Giner fue fundada en 2012 por Juan Pablo Yusto y Graciela Giner en una zona industrial de Marbella, en un local alejado de la visibilidad del centro de la ciudad, pero con grandes posibilidades espaciales para acoger la obra de grandes artistas.

Su espacio, con aproximadamente 500 metros cuadrados, permite a esta galería acoger una gran variedad de exposiciones y otros eventos artísticos e incluye cuatro salas expositivas de distintos tamaños, estando una de ellas dedicada específicamente a la producción audiovisual.

Desde sus inicios, Yusto/Giner se ha fijado objetivos claros en su misión como plataforma privada para la exposición y promoción de sus artistas. Dirigiendo el foco a la evolución de la galería comenzó fijándose en lo local para pronto olvidarse de las fronteras, y su primer interés fue la pintura figurativa, aunque ahora está abierta a un elenco amplio de expresiones.

Centrándose en su papel de catalizador y nexo entre autores, críticos, museos y coleccionistas, el programa de la galería tiene como objetivo apoyar y defender los proyectos de sus artistas para que su trabajo sea reconocido en el ámbito nacional e internacional del arte actual.

Su programación se complementa con actividades paralelas, como encuentros con artistas, los desayunos de los sábados en la galería que permiten que uno y otro (artista y observador) se encuentren frente a la obra y la comenten, charlas con críticos o actividades relacionadas con el coleccionismo, con el fin de desarrollar un proyecto de amplio recorrido.

La próxima exposición que la galería Yusto/Giner acogerá será Las bellas durmientes de la artista de Úbeda, Ángeles Agrela. Se inaugura este viernes 13 de septiembre y se podrá visitar hasta el próximo 13 de noviembre.

La Casa Amarilla

La Casa Amarilla es un centro de arte y cultura contemporáneo muy activo de la ciudad de Málaga.

Se basa en el proyecto fundacional de David Burbano y Sara Sarabia, ambos artistas y codirectores en La Casa Amarilla, de acercar el arte contemporáneo ya no sólo a un público especializado, sino el de captar la atención de personas que ven el arte de forma lejana, visibilizando de este modo el trabajo de artistas noveles, de medio recorrido y consolidados, y creando un tejido artístico que favorezca el consumo de arte en la ciudad, eliminado la barrera del arte como objeto de estudio, observación y recreación.

Así, desde 2008 La Casa Amarilla ha basado su gestión en mostrar el trabajo de artistas locales, nacionales e internacionales, tanto en su colección permanente, como en exposiciones mensuales en la galería.

De igual modo, La Casa Amarilla desarrolla actividades fuera de su sede en la calle Santos, como colaboraciones con otras entidades.

Dentro de las actividades artísticas realizadas en La Casa Amarilla podemos destacar la residencia de artistas extranjeros (Noruega, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra o México), el intercambio de obra de artistas con galerías del resto de España y Europa y la realización de encuentros culturales como EAMálaga, en el que aúnan fuerzas con más de 25 espacios culturales independientes de la ciudad, durante varios días dedicados al arte.

En su faceta de agitadores culturales La Casa programa cada mes de julio #ESTIVAL, el primer Festival de Arte Contemporáneo que se celebra en la ciudad, con una gran exposición de diferentes artistas, externos y de la casa, y donde el arte asalta las calles con una programación que incluye música y que hace especial hincapié en disciplinas, pocas veces realizadas fuera de recintos cerrados, como el performance y el video arte.

Además, en su afán docente programan cursos y actividades que promueven la creación, el conocimiento y la práctica de disciplinas artísticas como la fotografía, la pintura, el dibujo o la escritura, entre otras.

La Matraca

Como su nombre indica, La Matraca está aquí para hacer ruido cultural, creando sinergias con diferentes agentes.

Ubicado en el casco histórico de Málaga, en pleno corazón de la capital, en la plaza Pintor Eugenio Chicano (un nombre que ni pintado), La Matraca es un espacio donde poder vivir una experiencia, adquirir algo único o simplemente observar e inspirarte.

Para sus artífices éste pretende ser un lugar de encuentro creado por y para amantes del arte, el diseño o la cultura independiente, y donde se refleja una filosofía de artistas y diseñadores que comparten una visión de trabajo, una estética y un estilo de vida.

Así, inaugurada en 2017, la línea expositiva de La Matraca es la ilustración y la obra sobre papel, ofreciendo un carácter diferenciador. En este sentido, la galería es un espacio que pretende dar a conocer a jóvenes artistas emergentes, atendiendo especialmente a la creación local, con artistas provenientes de la Facultad de Bellas Artes o la Escuela de San Telmo. Y siempre combinándolo con artistas más consagrados del ámbito nacional e internacional.

Con un interiorismo de estética contemporánea, esta galería es también un híbrido que cuenta con dos espacios: la propia galería y una concept store, donde se puede adquirir artesanía contemporánea, compuesta por productos con un cuidado diseño (cerámica, joyería, artículos de piel, para el hogar…), dentro de las últimas tendencias, pero creados mediante un proceso artesanal y dentro de la corriente de productos slow, es decir, un producto de calidad.

Además, La Matraca acoge en su espacio pequeños conciertos acústicos, performances y showrooms de moda entre otras actividades. En definitiva, un espacio dedicado al arte emergente en todas sus vertientes.

La Polivalente

El arte va por barrios, es por ello que no podemos dejar de hablar del ambiciosos proyecto de La Polivalente en el barrio de Lagunillas de Málaga.

Éste es un espacio en el que se organizan eventos dedicados a todas las disciplinas culturales, expositivas y didácticas, para la diversión de toda la familia, niños y adultos, enmarcado en una buena oferta gastronomía.

Actualmente Lagunillas es un barrio en pleno resurgir artístico que lucha por sobrevivir a la gentrificación y en él La Polivalente intenta canalizar las sinergias entre creativos y espectadores, en un enclave privilegiado entre el centro histórico, la Universidad de Bellas Artes y la Escuela de San Telmo.

La misión de La Polivalente es, de este modo, crear un lugar de reunión e intercambio entre artistas locales y visitantes en el corazón del barrio, acercando su trabajo a los consumidores culturales y de ocio alternativo.

Un lugar de creación y artes escénicas, talleres, sala de exposiciones, yoga y danza, café-teatro y de encuentro. Un centro cultural con una amplia oferta de talleres, clases de música y danza, eventos de teatro, poesía, performances, veladas musicales tanto nocturnas como matinales para niños.

De esta forma, en La Polivalente se ha creado un espacio donde fomentar y dar cabida a todas las propuestas culturales que surgen en el barrio, generando un punto de encuentro de todas las ideas creativas para que se encuentren y crezcan.

Galería Valmar

El espacio expositivo Galería Valmar surge de varias vías, de muchos tránsitos y algunos caminos ya trazados. Así, François Valcke y Gerardo Martínez, responsables de Valmar, decidieron, en sus andanzas, que el arte es una de las formas de comunicación más extraordinaria porque es la esencia dimensional de la filosofía.

Ante esto, su galería se establece de manera online con exhibición permanente a petición previa de los clientes, y se especializa en arte latinoamericano con especial énfasis en el arte cubano.

De hecho, cuanta con una treintena de artistas cubanos y mexicanos que van desde el figurativo esencial hasta la abstracción figurativa, en varios formatos y técnicas que abarcan pintura, dibujo y gráfica, así como esculturas de pequeño formato.

Sus creadores comulgan con el alma del buen arte y del buen artista comprometido con la calidad de atrapar un momento objetivo y subjetivo y llevarlo a una base donde soportar la idea.

Su eslogan y base para la venta de lo exhibido es que al arte no se le debe temer y debe llenar nuestro espacio, pues no sólo se trata de inversión, que de hecho lo es, sino de comulgar con toda una historia de creación y con un bagaje cultural que lleva el artista no sólo en los lapices y pinceles sino también en la trayectoria y camino de vida que este ha hecho.

Para Galería Valmar la característica principal exigida y buscada, a tener en cuenta, es la extrema calidad, bien en el diseño, en el rasgo, en la pincelada o en las estructuras formativas, cuando se trata de escultura, que de momento manejan en pequeño formato.

"Si Málaga es la ciudad donde habita el arte, entonces nosotros creemos en que no es sólo para describir una ciudad de museos, sino una ciudad donde transita y se maneja el arte visual, el teatral, el musical y a su vez todos ellos en conjunto", aseguran Valcke y Martínez.

Galería Isabel Hurley

La galería Isabel Hurley se inaugura a finales de 2007 con el objetivo de promocionar el arte contemporáneo mediante la difusión de la obra de artistas emergentes, midcareer y consolidados y el fomento del coleccionismo.

Así, desde sus inicios, este espacio mantiene una programación ininterrumpida, de entre cinco y seis exposiciones anuales, más algunos eventos de performance, además de su participación en ferias internacionales, entre las que se encuentran ARCO Madrid, Estampa Madrid, Volta New York, Pulse New York o Madrid Foto, entre otras.

Por otra parte, otro de los objetivos de esta galería es el mantenimiento de un proyecto internacional y la vocación de actuar como plataforma para el debate sobre las nuevas estrategias de representación así como sobre las diversas manifestaciones contemporáneas, defendiendo un programa plural que da cabida a todos los formatos y tendencias en un contexto multicultural.

De este modo, la galería está muy comprometida con el enfoque en el maravilloso reto que el político colombiano Humberto de la Calle puso sobre la mesa: alcanzar una cultura de paz a través del arte.

Ante esto, y encarando la insoslayable tarea de acercar el arte contemporáneo a los más jóvenes, la galería Isabel Hurley ofrece programas para diferentes perfiles, en el propio espacio o fuera de él.

En la galería se han organizado actividades de acercamiento entre artistas, coleccionistas y público interesado, así como con críticos y curadores de centros de arte contemporáneo.

Asimismo ha impulsado iniciativas destinadas al fomento del coleccionismo corporativo, como fueron las 'Jornadas de Coleccionismo', que estuvieron coordinadas bajo su dirección.