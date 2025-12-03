El Gobierno ve "con buen criterio" un nuevo concurso para la torre del puerto de Málaga por los cambios

El Gobierno ve "con buen criterio" que Puertos del Estado haya recomendado un nuevo concurso para la torre del puerto de Málaga. Javier Salas, subdelegado del Ejecutivo en Málaga, critica que la Autoridad Portuaria no ha compartido "ninguna información en cuatro años" con el consejo de administración del proyecto del rascacielos al Consejo de Administración, del que forma parte.

En una entrevista en 101 Televisión, Salas reprocha la falta de información, tanto ciudadana como dentro de la propia administración portuaria no se ha compartido información de la iniciativa. También defiende un nuevo trámite de competencia –el procedimiento por el que se adjudicó–. "En el último consejo de administración [de la Autoridad Portuaria] se dio una ligera información sin darnos ni un papel sobre que se iba a mandar a Puertos del Estado", expone. Entonces se dio cuenta de que la Autoridad Portuaria había dado el visto bueno al informe que entregó Andalusian Hospitality (la promotora del proyecto), diciendo que cumplía con los requisitos.

Más de medio año estuvo esa información comprobándose en el Puerto de Málaga. Menos de un mes ha estado en Madrid hasta que lo mandaron de vuelta a Málaga pidiendo más información. En el escrito remitido a la Autoridad Portuaria piden que se justifique mejor el interés general para la ciudadanía. Esta es una figura clave y necesaria para permitir algo que de facto está prohibido por ley, como es construir un hotel en suelo portuario. También requieren nuevos informes técnicos y recomiendan repetir el concurso por los cambios acaecidos en 10 años desde que empezó su tramitación.

"Yo creo que con buen criterio ha dicho [Puertos del Estado] que si es un proyecto distinto, uno nuevo, mándelo a la casilla de salida. No puede ser que siga un con un proyecto nuevo con otro arquitecto, con otro diseño y otra altura y siga anclándose a uno que se aprobó hace diez años", indica Salas. Recordar que en esta década el proyecto empezó con un diseño de José Seguí, arquitecto afincado en Málaga, que hizo dos versiones, ambas de planta ovalada. Una tenía 136 metros, para reducirse a 116 posteriormente. Hace ahora un año la promotora fichó a David Chipperfield, arquitecto estrella con un Premio Pritzker –una suerte de Nobel del sector–, con el que cambio de forma y creció en altura a los 144 metros.

Sobre el interés general, el subdelegado defiende que "si la torre del puerto debe justificarlo y el proyecto se oculta a los consejeros y a la ciudadanía, mucho interés general no se puede vislumbrar". En este sentido ahonda en que en torno a la iniciativa "hay mucho ocultismo, mucho interés oculto, que no sé a qué se debe. Hacen falta muchas explicaciones del presidente [de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio], que está nombrado por la Junta de Andalucía, de la Junta y del alcalde de Málaga [Francisco de la Torre]".