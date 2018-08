El Gobierno se compromete a darle una salida "lo antes posible" a los Baños del Carmen

El proyecto de los Baños del Carmen es de “especial interés” para el Gobierno Central. Así lo ha asegurado hoy el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ha anunciado que desde el Ejecutivo se va “a empezar a entablar un estudio conjuntamente con el Ayuntamiento para poder darle salida lo antes posible a ese proyecto de parque marítimo-terrestre, de conexión entre el mar y la ciudad que siempre ha anhelado Málaga”.

El delegado ha afirmado a los periodistas; tras una reunión con el alcalde, Francisco de la Torre; que el Gobierno se encuentra en una situación “extraordinaria” por dos motivos; el primero por haber llegado al poder mediante una moción de censura y el segundo por no poder legislar los cuatro años, si no que a lo sumo lo harán no más de dos.

Por este motivo “para dar estabilidad a España, dar un mensaje a los mercados internacionales y sobre todo también a las instituciones europeas” el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció, antes de votar la moción, que respetaría los presupuestos aprobados por el PP, y así se va a hacer, según Gómez de Celis, que ha explicado que son los presupuestos con los que cuentan y “no cabe ningún otro proyecto distinto”.

“Son las circunstancias que tenemos y mirando hacia el futuro inmediato, a corto plazo, hemos establecido algunas prioridades. En el caso de Málaga es estudiar la posibilidad de ir iniciando ya los trabajos para los estudios de los Baños del Carmen” ha anunciado el delegado. Un proyecto al que le van a prestar “especial interés” por su idiosincrasia.

En este sentido, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mantenido que las Instituciones no se pueden “perder en cuestiones que dificulten la tramitación del tema” en materia de conciliación del proyecto con la protección del edificio, y ha querido recordar que si el Gobierno Central ha asumido los presupuestos del Partido Popular, “está asumiendo, por tanto, acciones” respecto al ferrocarril Málaga-Marbella, “una obra que todas las Administraciones consideran de enorme importancia”.

De la Torre ha recordado a Gómez de Celis, quien no ha mencionado el proyecto del ferrocarril, que hay una partida aprobada para el tren de 6 millones de euros, y que puede ser una obra que se plantee con una perspectiva de inversión pública o con colaboración público-privada, ya que es importante para la Costa del Sol y la ciudad.