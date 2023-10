El graffiti saca al Thyssen a las calles de Málaga

Hay distintas maneras de que el arte salga de los museos, pero, sin duda, la más evidente es que sus cuadros arraiguen en los muros de su entorno y acaben mezclándose con la estética de la ciudad; en el día a día de propios y foráneos. Poco a poco, el Museo Thyssen de Málaga se expande por su entorno, el último paso lo ha dado hacia calle Compañía, vía dos graffiteros malagueños: Lalone y Nesui.

Ambos han plasmado sobre una de las paredes de esta vía su reinterpretación personal del cuadro Días de verano del artista Vicente Palmaroli, que forma parte de la colección permanente de la pinacoteca malagueña. Los artistas, expertos en murales –han firmado a lo largo y ancho de la provincia y fuera de ella, uno de los últimos trabajos de Lalone ha sido en Basilea dentro de la campaña Málaga Loves Art del Ayuntamiento–, fueron los ganadores de un concurso del museo junto a la empresa Larios.

"Hemos pintado en muchos sitios, pero tener un mural aquí, en pleno corazón de mi ciudad es el culmen, hemos tocado techo", asegura Lalone en conversación con este periódico. "Si echo la vista atrás y recuerdo cuando empezaba y pintaba a escondidas para que no me pillasen, casi que no me lo creo", continúa, en este ascenso de la marginalidad y la nocturnidad a la luz del reconocimiento público.

Sobre el posible vértigo de ser formar parte de la identidad del centro de la ciudad, del entorno del museo, Lalone se muestra seguro, "ya tenemos carrera a espaldas, confiamos en nuestro trabajo, pero es verdad que trabajar en estas condiciones, con cantidad de gente mirando, pasando, haciendo fotos... no es lo más fácil".

Pese a ello, "todo el mundo está encantado, nadie nos ha hecho un comentario negativo y la gente en la calle es el crítico más duro, no suelen callarse una opinión", apunta el artista.

Ayuda, asegura, la temática del cuadro, alejada de las formas geométricas y las tipografías agresivas que se relacionan más con el graffiti clásico, "la temática es muy blanca, agradable para todo el mundo, es un retrato femenino, con colores pasteles, el azul del mar de fondo...".

Aún así, "no tiene que gustarle a todo el mundo, hay quien prefiere las paredes en blanco o con colores planos, pero nosotros estamos muy contentos con el resultado y con la aceptación está teniendo el mural", afirma el artista malagueño.

La elección del cuadro por parte de Lalone fue clara, "me gustó lo que inspiraba y creo que podía tener mucha relación con la ciudad, me pareció perfecto, luego nosotros lo hemos reinterpretado, le hemos puesto un pequeño bodegón con sus copas, pero el cuadro está ahí", asegura.

No es la primera muestra de esta colaboración mural entre la pinacoteca y la marca de bebidas espirituosas. El pasado mes de diciembre inauguraron la reinterpretación del óleo Recién casados (1905), de Ricardo López Cabrera, firmada por la barcelonesa Elisa Capdevila que se sitúa en la calle Comedias esquina Plaza de Los Mártires.

"Decidí crear un juego con un pequeño salto temporal y recrear esa escena, llamándola Bodas de plata e imaginando que son esta misma gente, que veinticinco años después sigue celebrando con los suyos el amor y los buenos momentos", afirmó entonces Capdevila.

Esta colaboración, en la que también participa el Ayuntamiento de Málaga, tiene el objetivo de mejorar las calles del Entorno Thyssen con creaciones e interpretaciones artísticas inspiradas en la Colección Carmen Thyssen, añadiendo relatos y color al Centro Histórico de la ciudad.