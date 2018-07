"Tengo grandes dudas sobre la necesidad de un nuevo hospital"

Miguel Cuadros es claro, crítico y categórico. No tiene pelos en la lengua. Este traumatólogo malagueño de 69 años lleva 42 ejerciendo la especialidad. Fue jefe de la Unidad de Miembro Superior del Clínico, pero a los 65 se jubiló del sistema público. Ahora ejerce en la sanidad privada pura y dura desde su consulta de Cortina del Muelle. Es un comando autónomo. Le apasiona la docencia y dirige un máster de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) sobre patología de la mano. Fue fumador durante 25 años, pero admite que las restricciones legales al tabaco han sido un avance.

-Opera en el Vithas Parque San Antonio, pero ¿no es plantilla del hospital?

-Me jubilé hace cuatro años en la pública, pero sigo en la privada. No pertenezco a ningún grupo de medicina privada, soy un comando autónomo. De toda mi vida tengo mi consulta particular.

-¿Y es fácil ser comando autónomo?

-Actualmente no. Es difícil porque con la llegada de los grupos hospitalarios, la medicina privada la han transformado muchísimo. De hecho, los compañeros están sometidos a unas imposiciones por parte de las compañías que no son las que permitirían decir que es medicina privada, privada; es semiprivada. El aumento de las listas de espera en la pública ha propiciado que se hayan abierto tantos hospitales privados. Y eso ha sido un poco agobiante para los propios médicos de la privada porque lo que han hecho es intentar acaparar toda la medicina. Cuando he ido a ofrecerme en algún hospital para operar allí me han dicho que no, que los médicos de su hospital, aunque fuera para operar compañías privadas, tenían preferencia sobre el privado, privado, lo cual es una contradicción del concepto de medicina privada.

-Lleva 42 años como traumatólogo ¿De qué se siente más orgulloso?

-De haber podido conseguir que la microcirugía del nervio periférico tenga un hueco en la medicina malagueña.

-Me lo traduce.

-Me refiero a operar lesiones que son de nervios por los que se transmite la fuerza y la sensibilidad a los miembros. Cuando uno tiene un corte de un nervio, lo más común es que te quedes paralítico y no tengas sensibilidad. Quizás sea lo que más he desarrollado y en lo que más he podido contribuir.

-¿Es importante la subespecialización?

-Hoy, con tanta técnica, lo más correcto es que estemos dedicados a unas parcelas distintas. Yo me he desarrollado fundamentalmente en el miembro superior y dentro del miembro superior, en la microcirugía del nervio periférico. También pueden ser los nervios periféricos que afectan a las piernas.

-¿A qué edad deberían jubilarse los médicos?

-Mientras tengas capacidad y fuerza, si te gusta tu profesión, debes seguir ejerciendo. La experiencia no debería ser menospreciada, cosa que parece que a veces se hace en este país. No hay que obviar que puede haber una merma física o psíquica. Cuando no haya capacidad física o psíquica, entonces no hay que seguir trabajando.

-Es especialista en miembro superior y microcirugía, da charlas, conferencias y es director de un máster en la UNIA ¿Qué le enseñan los alumnos?

-Mucho. Este máster es para profesionales ya; residentes y adjuntos. Su experiencia la contrastan con la nuestra y hay un feedback continuo. Son cursos que impartimos 25 profesores. Abarca la extremidad superior, fundamentalmente de la mano. Los alumnos nos plantean casos clínicos o nos hacen descubrir artículos que a veces no conocemos. Y hay un intercambio de conocimiento que siempre suma.

-Gustándole el golf, supongo que camina mucho...

-No camino mucho porque me duelen las rodillas.

-¿Qué le pasa?

-Tengo artrosis. En casa del herrero, cuchillo de palo [Risas].

-Ya que es traumatólogo, deme consejos para cuidar los huesos.

-El ejercicio y la alimentación son fundamentales. El ejercicio no tiene por qué ser de élite. Basta con caminar. Porque ambos factores contribuyen al mejor desarrollo de los huesos. Y tomar el sol.

-¿Hacer pesas en los gimnasios es saludable?

-Todo lo que se hace con desmesura trae complicaciones. Esos cuerpos por llamarlos esculturales, que para mí no son esculturales, con esa musculatura tan resaltada, a la larga se paga. Además muchas veces eso está ligado a sustancias que no son muy normales y pueden ser bastante tóxicas. Extremarse con las pesas es una barbaridad. Las pesas deben ser en proporción a la complexión y a lo que seas capaz de desarrollar sin pasarte. Cualquier cosa en exceso no es buena, salvo el amor [risas otra vez].

-¿Hace falta un tercer hospital en la ciudad de Málaga?

-Es controvertido lo que voy a decir, pero creo que no. Aunque tengo grandes dudas. Creo que lo que hay que hacer es gestionar mejor la medicina pública. ¿Por qué se cierran tantas camas en verano? ¿Por qué ese dinero se ha de dedicar a esa obra, que no digo que no sea necesaria... pero si el dinero de esa obra se reinvirtiera en los hospitales que ya tenemos, redundaría seguro, seguro, en una mejor gestión y se podrían quitar listas de espera. Es mi punto de vista. No niego que a lo mejor hay quirófanos o departamentos que están obsoletos, pero creo que se pueden cambiar. A lo largo de mis estancias en el extranjero he conocido hospitales ingleses e italianos muy viejos, pero muy bien arreglados y operativos. Sé que hay un grupo de compañeros que llevan tiempo trabajando [en el diseño del futuro Regional], pero tengo mi opinión y perdón que la exponga. Una buena gestión quizás sería más útil. Y quizás sería mejor en lugar de un gran hospital desarrollar hospitales más pequeños para descongestionar algunas patologías que congestionan a los hospitales grandes. No se explica que el Hospital del Guadalhorce lleve años y todavía no cumpla su misión. Lo de ese hospital es increíble.

-Pero si se hace el nuevo Regional ¿Lo pondría en el Civil o detrás del Materno?

-Detrás del Materno es un crimen de lesa magnitud por el arbolado tan impresionante que hay allí. En todo caso lo haría en los aparcamientos del Civil. Aunque me da mucho miedo por lo difícil que pueda ser el acceso en esta Málaga nuestra de tanto coche.

-La Junta ha dicho que lo hará para 2024. ¿Lo ve?

-Yo no me lo creo. Me temo que se va a hacer antes la torre del puerto, que no me interesa [Risas].

-¿Cómo ha cambiado la Traumatología en estos 40 años?

-Recuerdo la cantidad de yesos que se ponían antiguamente para las fracturas. Hoy se hacen tratamientos entre comillas más agresivos, pero que son más liberadores porque permiten estar menos atado a un yeso. Y no sólo ha cambiado en eso. La asistencia a la cirugía por ordenador también permite actuar con mucha precisión en los cortes de los implantes de prótesis que antes no se ponían tantas. También el desarrollo de materiales más ligeros ha permitido que evolucionemos mucho. Hay un campo también que es el de la artroscopia, con la que mediante pequeñas incisiones logramos solucionar problemas que antes nos daban más trabajo.

-¿Y cómo será en otros 40 años?

-Me temo que más inhumana y más sofisticada. Inhumana porque estaremos más en función de las máquinas. Estamos muy esperanzados con los tratamientos biológicos y con la genética, que nos pueden hacer mucho bien.

-¿Le han agredido?

-No físicamente. Pero sí me he sentido despreciado, aunque no le he prestado mucha atención. Y nunca me he quedado callado. Aunque no he denunciado. No he sido beligerante, pero tampoco he aceptado ningún trato vejatorio.

-¿Qué se puede hacer para atajar las agresiones?

-Denunciar más y seguir educando a la población. No creo que sea cuestión de poner más vigilancia porque el que lo lleve dentro lo va a llevar. Mientras que si se evita el impulso de querer agredir, no hace falta ningún policía.

-¿Se ha perdido el respeto por el profesional?

-Sí, sin duda. Es una cuestión de educación. Es inconcebible ir con chanclas y en bañador a una consulta médica. También sería inconcebible que un médico te atendiera con pantalón pirata y zapatillas. No hace falta ir con traje y corbata a todos los sitios, pero hay que ir educadamente vestido.

-Hablando de formas ¿Se acuerda cuando los médicos atendían a los pacientes fumando?

-Efectivamente [Risas]. Y se lo dice un médico que ha sido fumador 25 años. Yo fumaba en mis consultas. Lo digo hoy con verdadero horror. Recuerdo aquellas humaredas en los consultorios.

-¿Eso ha sido un avance?

-Eso ha sido un avance, sin dudas. Arrinconar al fumador ha sido un avance porque el tabaco mata. Hace más de 30 años que no fumo... Fumé profusamente; cigarrillos, puros, pipa...

-¿Qué le mejoraría a Málaga?

-Desarrollaría mejor los hospitales que ya están hechos y los abriría al completo. Es absurdo que para un parto simple o una fractura de muñeca sin complicaciones haya que acudir al Regional o al Clínico cuando hay cosas que pueden resolverse más cerca de tu hogar.

-¿Y no le pondría la torre al puerto?

-No, no, no. Yo estoy en contra porque nos va a destrozar el Paseo de la Farola tan bonito que tenemos. Además ¿para qué y para quién? Me ha parecido muy bien el desarrollo de los museos y de la terminal de cruceros, pero la torre del puerto ¿qué va a significar y para quién va a ser? ¿Para tener un gueto de ricos ahí?

-¿Fomentaría el segmento de turismo sanitario?

-Sí, creo que habría que potenciarlo. Dado nuestro clima, la cantidad de buenos profesionales que tenemos y de hospitales y clínicas habría que desarrollarlo mucho más.

-El turismo en la capital se ha incrementado mucho; se ve en la calle. ¿Podemos morir de éxito?

-Hace poco vi un reportaje sobre ciudades como Venecia, Dubrovnik o Barcelona. Creo que el turismo en exceso, el turismo de Magaluf es absolutamente abominable. El turismo cultural como el nuestro, en un principio y bien entendido, es muy agradable. Aunque desde que estoy jubilado paseo más por el centro y no dejo de percibir que existe un poco guirilandia, que hay más turistas de la cuenta. Pero afortunadamente a la caída de la tarde ya no están, quizás porque se van con los barcos. Pero con el turismo hay que tener cuidado, con eso de que vienen y alquilan una casita, eso debe estar bien regulado.

-¿Algo que añadir que no le haya preguntado?

-Pedir que gocemos de mucha salud mucho tiempo. E insistir en educar a la población y que se trate mejor a los compañeros médicos, tanto en la pública como en la privada. Porque es que se les maltrata; no se puede pagar cinco euros por hacer una consulta de preanestesia [en la privada, por las compañías], según me han dicho.

-Ya se ha jubilado en la pública ¿Cuándo se va a jubilar en la privada?

-No lo sé. Mientras tenga fuerzas y me encuentre bien, creo que debo intentar seguir transmitiendo lo que sé y lo que sé hacer. Y estoy dispuesto a enseñar al que quiera.