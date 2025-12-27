Grave atropello en la Alameda de Colón de Málaga con tres heridos

Grave atropello en la Alameda de Colón de Málaga este mediodía. El suceso se ha registrado en torno a las 14:15 horas de este sábado, según el servicio de Emergencias 112 Andalucía, que a esa hora ha comenzado a recibir llamadas de testigos que alertaban de que se había producido un atropello a varios viandantes en esta céntrica vía de la capital. Las fuentes consultadas indican que son tres las personas heridas de diversa consideración, aunque las primeras informaciones apuntan a que ninguno de ellos reviste gravedad, habiendo sido atendidos y trasladados al hospital.

Una colisión entre dos vehículos ha sido la causa del atropello múltiple, según el 112, que ha precisado que los propios alertantes señalaron que antes de que el vehículo arrollase a los peatones, se había producido una colisión entre dos coches. Además, la Policía Local de Málaga ha informado de que en el siniestro se ha visto implicado un tercer coche. Asimismo, fruto del accidente uno de los turismo, de color gris, ha chocado contra una de las palmeras de la calle, quedando con la parte delantera destrozada.

De las causas del accidente se ha hecho cargo el grupo de Accidentes y Atestados de la Policía Local. Al parecer, según las primeras hipótesis que se han dado a conocer, todo se desencadenó después de que un turismo golpeara a otro por un lateral y este segundo conductor perdiese el control, atropellando a las tres personas. Todo ello, a la altura del cruce con la calle Vendeja.

En este sentido, un trabajador de uno de los establecimientos de hostelería que hay en el entorno ha explicado a este periódico que el aparatoso siniestro se ha producido al intentar un coche entrar por calle Vendeja, golpeando a otro que iba por el carril de al lado y que, como resultado del choque, han resultado arrolladas las tres personas.

Los heridos han sido atendidos y trasladados a un centro hospitalario por los servicios sanitarios del 061. Aunque aún no hay confirmación oficial de su estado, fuentes de los bomberos, han señalado que no se teme por la vida de ninguno de ellos. Al parecer, dos son turistas; uno de ellos presenta lesiones en la boca y los dientes, mientras que el otro tiene una herida en la frente y fraturas. Del tercero no han trascendido, de momento, las lesiones.

En la zona se ha dispuesto un amplio despliegue policial, y la vía parmanece cortada al tráfico mientras los efectivos actúan para esclarecer las circunstancias exactas del atropello. Así, la sala coordinadora de emergencias ha desplazado hasta el lugar a los servicios sanitarios del 061 y Policía Local; asimismo, dotaciones de bomberos del parque de Martiricos también han acudido al lugar del accidente en el que han realizado labores de prevención.

Hallan a una mujer muerta en la playa de la Caleta de Málaga

Un trágico suceso se ha producido esta mañana en una playa de la capital. Una mujer ha sido hallada muerta en una playa de la Caleta, en Málaga capital, a primera hora de la mañana de este sábado. El cadáver se ha encontrado poco después de las 9:00 horas en la orilla, según ha confirmado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El centro coordinador de emergencias recibió el aviso a las 9:05 horas de parte de la Policía Nacional, que solicitaba la asistencia sanitaria de una ambulancia para una mujer cuyo cuerpo había sido localizado en la playa, por la zona del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, a la altura del espigón. Según han precisado, la víctima se encontraba con la cabeza sumergida en el agua y el cuerpo en la arena. Según han precisado desde el 112, se advertía de que la víctima podría estar fallecida.

De inmediato se desplazó hasta el lugar una unidad médica del 061, que a su llegada únicamente pudo confirmar el fallecimiento de la mujer. Al parecer, el cuerpo fue localizado este sábado sobre las 8:30 por unos pescadores, según han apuntado fuentes policiales. La víctima podría rondar los 60 años, sin que de momento hayan trascendido más datos sobre su identidad.