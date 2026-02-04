La Guardia Civil busca a una mujer de 35 años desaparecida tras caer al río en Sayalonga

Un amplio dispositivo busca a una mujer de 35 años desaparecida después de que el río Turvilla, a su paso por el término municipal de Sayalonga, la haya arrastrado cuando intentaba salvar a su perro, que previamente había caído al cauce. De momento los servicios de emergencia han recuperado a la mascota, pero la joven continúa en paradero desconocido.

El aviso a los Servicios de Emergencia del 112 ha saltado a las 19:14 horas, según ha podido saber este periódico. A partir de ese momento los efectivos que han acudido hacia el lugar del suceso han sido ocho bomberos del Consorcio Provincial de Málaga a los que, con el paso de las horas, se han sumado integrantes de la unidad especializada del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, así como del grupo también específico de actividades subacuáticas (GEAS). Además miembros de la Policía Local de Algarrobo y de Protección Civil del municipio se han incorporado a la búsqueda, que se desarrolla río abajo del lugar en el que se le ha perdido la pista, siguiendo el cauce natural del río Turvilla hasta el término municipal de Algarrobo.

El río Turvilla, que tiene su nacimiento en las Sierra Tejeda y Almijara y desemboca en la playa de Algarrobo, baja con un fuerte caudal, credido tras las lluvias de las últimas semanas, lo que hace que se complique la búsqueda. Además, el suceso se ha producido en una zona complicada, en la que el terreno ha empeorado a causa de las copiosas lluvias, han explicado fuentes municipales.

La desaparecida es natural de Torrox, pero su pareja es vecino de Sayalonga. Al parecer, se encontraba junto a otra mujer en las inmediaciones del cauce del río con sus mascotas cuando uno de los perros cayó al agua y, al intentar sacarlo, ella cayó al río y no pudo salir por la violenta corriente del agua. Asimismo, la gran cantidad de barro y materiales que arrastra el Turvilla hace más difícil las labores.

Este es el primer caso que se conoce en Andalucía de algún desaparecido o fallecido a consecuencia de la borrasca Leonardo, que ha mantenido este miércoles en aviso rojo a varias zonas de Cádiz y Málaga. La zona, en la comarca de la Axarquía, estaba en alerta naranja en el que se ha producido el suceso.