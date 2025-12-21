Hallan el cadáver de una mujer de 30 años con aparentes signos de violencia en La Palmilla, Málaga

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo este domingo del cuerpo sin vida de una mujer de 30 años en la zona norte de Málaga. Según informaron a EFE fuentes policiales, el cadáver presentaba aparentes signos de violencia.

De acuerdo con datos facilitados por el 112, la mujer fue encontrada sobre las 6:30 de la mañana en un banco situado detrás de la comisaría de la Policía Nacional del distrito Norte, en el barrio de La Palmilla. El aviso movilizó a efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y al 061.

La fallecida permanece sin identificar oficialmente y está pendiente de la autopsia que determinará las causas de la muerte. Tras el hallazgo, se activó el protocolo judicial correspondiente.

Abandonan un cadáver, con signos de violencia, en una carretera de Alpandeire

Hace tan solo unas semanas, la Guardia Civil halló otro cuerpo sin vida en una carretera del término municipal de Alpandeire, en la Serranía de Ronda. Los servicios de emergencia fueron alertados de la presencia de una persona fallecida en la vía.

Según fuentes próximas a la investigación, el cadáver presentaba signos evidentes de violencia y múltiples lesiones. La víctima, cuya identidad no fue confirmada en ese momento, fue trasladada al Instituto de Medicina Legal para la realización de la autopsia.

Los primeros resultados del examen forense confirmaron que se trató de una muerte violenta, aunque no trascendieron las circunstancias concretas en las que se produjo el fallecimiento.

La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar la identidad de la persona fallecida y localizar a los posibles responsables.