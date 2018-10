Los medicamentos tradicionales de plantas se comercializan en exclusiva en farmacias. "Con dosis pequeñas de medicamentos se pueden conseguir resultados beneficiosos con menos reacciones adversas estimulando la capacidad de reacción natural del organismo", explica el presidente de los médicos homeópatas andaluces, al apelar a la libertad del médico "a elegir la opción terapéutica más eficaz, previa información y consentimiento del paciente, y procurando además cumplir el precepto hipocrático de lo primero es no dañar ".

Ante los discursos que rechazan de manera frontal la homeopatía y que advierten de riesgos fatales que representa el abandono de tratamientos convencionales por parte de enfermos oncológicos, el doctor Páez responde: "En el caso del cáncer, ningún médico retira un tratamiento de quimio o de radioterapia, pero sí que con tratamientos homeopáticos podemos aliviar los síntomas adversos, como náuseas y vómitos entre otros; y facilitar una mejor respuesta en el proceso de la quimio y de la radioterapia". A la hora de entrar en una consulta, el presidente de la AMHA recomienda: "Lo idóneo para evitar riesgos es no ponerse en manos de alguien que, sin ser médico, prescribe homeopatía". Que exijan el título de médico colegiado y formación en homeopatía.

"La homeopatía no es un sustituto de la medicina convencional. Es una técnica terapéutica diferente que puede utilizarse sola o en combinación con otras terapias, entre ellas la medicina convencional. Es una herramienta terapéutica más al servicio del paciente", explica el doctor José Páez Fernández, presidente de la Asociación De Médicos Homeópatas de Andalucía (AMHA).

"Por ley las farmacias tienen que dispensar estos medicamentos"

"Por ley las farmacias están obligadas a dispensar los medicamentos homeopáticos, de acuerdo a la legislación española y la directiva europea", explica Milagros Olías Valdés, vocal de Plantas Medicinales y Homeopatía en el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, quien defiende la homeopatía como "una herramienta terapéutica más muy eficaz siempre que se utilice bien por un profesional especializado". Milagros Olías atesora más de 35 años como farmacéutica en Andalucía y durante su trayectoria ha dispensado estos medicamentos: "Nunca me ha llegado un paciente que haya dejado el tratamiento convencional por la homeopatía. Siempre me han mostrado satisfacción por los resultados". La vocal de Plantas y Homeopatía del Colegio de Farmacéuticos recuerda que la homeopatía es "siempre complementaria, nunca excluyente". Se estima que el 32% de los españoles ha tomado medicamentos homeopáticos; y según el barómetro del CIS, casi siete de diez personas que han utilizado estos fármacos han mostrado un alto grado de satisfacción, recuerda. Los medicamentos homeopáticos sólo se pueden ofrecer en farmacias. El Consejo de Europa, en un informe sobre medicinas no convencionales, propone una definición de la homeopatía: "Sistema terapéutico que se basa en el principio de similitud. El sistema curativo trata las enfermedades aplicando en dosis mínimas las mismas sustancias que en mayores cantidades produciría en el hombre sano síntomas iguales o parecidos a los que se trata de combatir".