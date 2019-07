Las hijas del fallecido en el caso Borja piden que entre en prisión

Las hijas del hombre que falleció en 2015 en Fuengirola tras atracar a una mujer y ser golpeado por un joven, llamado Borja, que fue a recuperar el bolso sustraído han pedido que se ejecute la sentencia por la cual Borja ha sido condenado a dos años de prisión y el pago de una indemnización de 180.000 euros.

El letrado que representa a la familia, Enrique Agüera, ha presentado un escrito en el juzgado. "Nosotros no tenemos un interés especial en que entre en prisión, pero la ley dice que tiene que abonar la indemnización para no entrar en la cárcel y, por ahora, ha ingresado 6.000 euros a cuenta antes del juicio y luego ha ofrecido pagar 250 euros al mes, por lo que tardaría 58 años en extinguir la responsabilidad", ha explicado el abogado, subrayando que, por tanto, no se cumplen todas las condiciones para suspender la condena que marca la ley.

Agüera especifica que sus representadas, las dos hijas del fallecido, "están muy afectadas" por toda esta situación y que no quieren realizar ningún tipo de declaración pública. "Mis clientas no pueden estar tranquilas porque no las dejan. Es un hecho desgraciado que ocurrió hace cuatro años y ahora el juicio les ha hecho recordarlo todo otra vez, además de lo que se ha generado en la sociedad", explica.

La sentencia acaba de declararse firme y Borja tiene 15 días para entrar en prisión. La Fiscalía de Málaga ha pedido la suspensión de la pena de cárcel, mientras que el abogado de las hijas de la víctima indica que no puede pronunciarse sobre esa petición de la Fiscalía porque "no me han dado traslado de ello".

El caso de Borja ha provocado un debate en toda España. El partido Vox ha pedido directamente el indulto del joven y ha recaudado 110.000 euros para ayudarle a pagar esa indemnización.