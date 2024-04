El hijo de la mujer estrangulada en Rincón cuenta que su pareja le rompió el móvil a martillazos: "Ahora para que chatees con más tíos"

Oxana era rusa, pero vivía en la localidad granadina de Armilla junto a su hijo. Allí también residía una prima hermana suya. En plena pandemia conoció por redes sociales a José Luis R. Vivía en Rincón de la Victoria y decidió mudarse con él. Sus allegados aseguran que al principio estaba "muy ilusionada"; al tiempo, "cambió radicalmente". El motivo, los presuntos "celos" y "control" que su pareja ejercía sobre ella. El hijo de la víctima mortal -fruto de una relación anterior-, durante su declaración en el juicio que trata de aclarar si el hombre con el que mantenía una relación sentimental la estranguló hasta acabar con su vida -y después la quemó- de manera dolosa o imprudente, ha relatado que el procesado rompió "a matillazos" el móvil de su madre y le dijo: "Toma, para que chatees con más tíos".

Era 19 de marzo de 2021, cuatro meses antes del crimen. El hijo de Oxana cumplía años. El joven recuerda que la pareja fue a una de las habitaciones de la casa de José Luis - a la que él iba los fines de semana primero y de continuo después- y empezó a discutir. "Escuché golpes". Cuando salió del cuarto, describe que el móvil de su madre estaba "totalmente doblado". Este episodio también ha sido confirmado por el hijo del acusado, aunque éste ha insistido en que los celos eran "mutuos" y que era Oxana la que "lo controlaba" y "agredía tanto física como verbalmente".

El descendiente de la víctima, por su parte, ha narrado un episodio en el que vio a su madre un moretón en la pierna derecha. "Le pregunté, me dijo que se lo había hecho con la mesa y, al decirle que no podía ser, apartó la mirada". Unos seis meses antes de su asesinato, cuando el joven aún residía en Armilla, también ha explicado que lo llamó diciéndole que el encausado "la había golpeado".

El último audio de Oxana con su hijo: "Que te quiero, que me llames, que te echo de menos"

El verano de 2021, el hijo de Oxana viajó hasta Rusia -de donde la víctima era originaria- para pasar las vacaciones con su familia. En una de las conversación telefónicas que mantuvo con su madre, ha contado que le contó que habían cortado la relación; al tiempo, lo llamó para decirle que habían vuelto. "Me cabreé mucho". La mujer le envió un audio de 12 segundos: "Que te quiero, que me llames, que te echo de menos". Sin saberlo, ésta sería la última vez que hablaría con ella. Lo siguiente que supo es que había muerto.

Visiblemente afectado, el joven ha reconocido cómo le ha afectado la pérdida de su madre cuando regresa al piso que compartían en Armilla desde 2007. "No tengo ningún apoyo en España, estoy totalmente solo. No he podido seguir estudiando porque me he tenido que poner a trabajar", ha manifestado.

El hijo de José Luis, de edad similar al de Oxana, convivía con la pareja dos semanas al mes. Durante aquellos días, ha contado ante un jurado popular, que decidirá la culpabilidad o no de su padre en un delito de homicidio, que los "gritos, insultos y menosprecios hacia él eran continuos". "Llegué un día a casa y mi padre estaba sin camiseta con el torso lleno o de moretones. En una comida familiar llegué a verle una brecha que le había hecho -dice refiriéndose a la fallecida- tirándole un móvil en la cabeza. También tenía arañazos en los brazos". El procesado este lunes también prestó declaración y aseguró que todo fue un accidente mientras mantenían sexo con una cuerda. El motivo del cambio de versión: "Pura vergüenza de admitir que realizo determinadas prácticas sexuales cuando era profesor en un colegio religioso", defendió.

Para la Fiscalía y para la acusación particular los hechos que supuestamente cometió José Luis R. son constitutivos de un delito de homicidio con agravantes de parentesco y de género. En consecuencia, solicitan una pena de 15 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Además, solicitan que el acusado indemnice al hijo mayor de la víctima con 100.000 euros.