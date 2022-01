El himno para recordar a Lucía Garrido, candidato a Eurovisión

Era 30 de abril de 2008 cuando Lucía Garrido fue asesinada en la finca de Los Naranjos, ubicada en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre. Trece años más tarde, el crimen sigue sin resolverse. Motivo por el que el director y productor Tomás Ocaña decidió poner en marcha la maquinaria y llevar a las pantallas un serie documental sobre la vida de la joven malagueña, Lucía en la telaraña, con el objetivo de “ayudar a romper el silencio” y lograr así que el caso resuene.

Si bien, el conjunto de imágenes y testimonios necesitaban ser acompañados de una banda sonora que aportara emoción y delicadeza. Y es justo lo que hizo Blanca Paloma, una ilicitana afincada en Madrid y acostumbrada a trabajar como escenógrafa y vestuarista detrás de los escenarios, aunque su verdadera pasión estaba delante de ellos.

Sin televisión desde los 17 años y desconocedora, inicialmente, del caso de Lucía Garrido, supo que tenía que ser su sensibilidad la que pusiera el himno al documental cuando se lo mostraron en primicia. “Solo con las miradas terroríficas de los personajes pude empatizar. Simplemente tuve que abrir la boca y empezar a llorar palabras tratando de cantarlas y de contarlas con un toque esperanzador”, cuenta a este periódico.

La canción, Secreto de agua, aúna el pop del estribillo con el flamenco y el cante más sentido de las estrofas para que la composición musical tuviera rasgos de la identidad que posee la historia, explica la autora.

“El flamenco es, sin duda, la fuente de la que siempre quiero beber, una fuente infinita”, manifiesta. Nieta de andaluces, asegura que su proceso de formación en este estilo musical ha sido natural: “El flamenco ya estaba dentro de mí, simplemente ha sido habitarlo y darle mi forma y mi verdad”.

A finales de enero, Blanca actúa en el Benidorm Fest 2022, un certamen en el que se elige la canción que representará España en el Festival de Eurovisión -que este año tendrá lugar en Italia-. Aunque confiesa que cuando le ofrecieron la posibilidad de presentarse al festival tuvo que pensarlo porque “no aspiraba a ese formato”, fue la propia canción la que le hizo tomar la decisión. “Me di cuenta que la obra estaba tomando su propio rumbo y me estaba llevando a sitios que no me esperaba, así que lo estoy viviendo como un aprendizaje”, apunta.

Además, reconoce que ha adoptado como una misión personal que el mensaje de Secreto de Agua llegue a más gente y que este tipo de cuestiones se visibilicen. “Han reabierto el caso y me pone muy orgullosa que haya podido aportar mi granito de arena en que todo esto haya tenido más alcance”, añade.

Blanca, que no esperaba recibir el apoyo que está teniendo entre los eurofans, cree que está gustando porque “es una propuesta con mucha verdad”. Asimismo, cuenta que uno de sus propósitos para la gala es que “el mensaje llegue lo más puro posible”. Para ello, adelanta que la puesta en escena acompañará este fin. “En la canción hay mucha dinámica que empuja hacia la luz, hacia una esperanza, y quería que esto se reflejara en el escenario. Creo que lo hemos conseguido y estoy muy satisfecha”, expresa.

Aunque insiste en que los últimos años ha tenido la vista puesta, sobre todo, en los teatros y en las exposiciones de arte, recuerda con cariño y nostalgia aquellos años en los que veía Eurovisión acompañada de su hermana.

“Con ganas de emocionar y llegar al corazón de la gente”, Blanca Paloma espera ansiosa su actuación esta noche. Su momento a solas, en silencio y ahondando en sí misma antes de salir al escenario. “Lo hago para conectarme con la emoción y tener claro desde dónde la quiero compartir porque, si haces las cosas con el corazón, llegan donde tienen que llegar”, confiesa.

El Benidorm Fest celebrará sus semifinales este miércoles y mañana jueves, y el sábado 29 de enero tendrá lugar la gala final. Un total de 14 artistas se enfrentarán estos tres días para conseguir la llave que da el pase a Eurovisión 2022.