La Consejería de Salud tiene demasiados frentes abiertos en la provincia de Málaga. Sólo si se cuentan los hospitales, suma cinco proyectos pendientes en distintas fases. Uno por hacer –el nuevo Regional– y cuatro por completar –los de Estepona, Marbella, Benalmádena y el Guadalhorce–. ¿Tiene la Consejería de Salud presupuesto para atender sólo en la provincia de Málaga tantos frentes? Es la pregunta que se hacen muchos profesionales y malagueños.

En más de una ocasión, sindicatos y trabajadores de los centros han levantado la voz para exigir –como medida urgente mientras se acomete el nuevo y tantas veces prometido hospital en la capital–, que se acabe lo que está a medias. Esgrimen que sería una forma a corto plazo de aportar más camas a una provincia que está a la cola de Andalucía en la ratio en relación a sus habitantes. Con los deberes a medio hacer en Marbella, Estepona, Cártama y Benalmádena y en la antesala de una campaña electoral, la Junta [PP-Ciudadanos] compromete ahora levantar un hospital de 840 camas junto al Civil y llevar hasta allí el Metro soterrado. Profesionales, técnicos y sindicatos coinciden en pedirle que complete lo inacabado.Hospital del Guadalhorce La Delegación de Salud destaca que la actividad está ya al 100%. Cierto:los cuatro quirófanos están abiertos. El hospital se puso en marcha de forma parcial a finales de junio de 2016. Tres años después, sigue sin estar abierto al completo ya que aún carece de hospitalización. Y tampoco hay plazo de apertura de esta última fase. La sospecha en el mundillo sanitario malagueño es que “no hay dinero”.

Hospital de Estepona El Ayuntamiento de la localidad, viendo que la Junta –entonces gestionada por el PSOE– no hacía el centro sanitario, se gastó unos 17 millones en su construcción. “Está pendiente de equipamiento y algunos remates desde diciembre de 2018”, señala la Administración sanitaria. Si se acabó hace unos 10 meses ¿por qué no se abre?Salud explica que los técnicos están rehaciendo el plan funcional porque “hay unas modificaciones en la instalación que hay que reformar antes de recepcionar el edificio”. La Administración sanitaria, aunque no concreta meses, compromete su apertura para 2020.

Hospital Costa del Sol La ampliación debía sumar 120 camas, pero se bloqueó en 2010. A caballo entre la anterior gestión autonómica y la actual se hizo el trámite para rescatar la concesión. En abril pasado se liquidó el valor patrimonial de la inversión tras pagar 12 millones. El trámite desbloqueó la recepción de las instalaciones. Ahora Salud trabaja en un nuevo plan funcional que tenga en cuenta “las nuevas necesidades y el deterioro de las existentes”. En abril, el gerente del SAS, Miguel Moreno, rebajó de 120 a 80 las camas que aportaría ya que en el espacio de las otras 40 se baraja un centro de alta resolución de especialidades (CARE). Tras el rescate, las instalaciones están bajo la gestión de la Administración sanitaria autonómica: “Esto ha permitido la gratuidad temporal del parking, a espera de que la Consejería de Salud firme un convenio con el Ayuntamiento de Marbella, el cual cederá la gestión a una entidad sin ánimo de lucro”. No hay fecha para la apertura de la ampliación.

Hospital de Benalmádena Lleva 12 años abierto y todavía no está terminado. “Está absolutamente infrautilizado”, denuncia José María Fernández, delegado del Sindicato de Enfermería. Y añade: “El 30% está aún en los ladrillos”. Su hospitalización sólo abre de lunes a viernes (este último día sólo en turno de mañana) y únicamente para los pacientes postquirúrgicos. Fernández advierte además que para Urología, Dermatología y Oftalmología este Chare funciona como “desahogo” del hospital de Marbella, ya que quita de lista de espera a pacientes desde Fuengirola a Sabinillas. “Pero yo, que vivo a 200 metros, en Benalmádena, no puedo operarme allí”, concluye. Tampoco hay fecha para su completa apertura.