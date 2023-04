Los hospitalizados con Covid en Málaga no pasan del medio centenar desde hace siete meses

Es evidente: el coronavirus lleva ya muchos meses bajo control. Tres años después, el confinamiento, los temores ante un patógeno desconocido, el colapso del sistema sanitario y el mazazo económico de la pandemia parecen una pesadilla muy remota. “El Covid lo hemos normalizado como un virus más. Los pacientes se continúan aislando, pero cada uno en el servicio correspondiente”, explica el jefe de Neumología del Hospital Clínico, José Luis Velasco. Es decir, que si ingresan por un infarto, por ejemplo, van a Cardiología. La única diferencia con el resto es que, si dan positivo en Covid, se procede a su aislamiento.

Porque ya desde hace varios meses, por lo general, los enfermos no ingresan por coronavirus, sino con coronavirus. Es decir que la causa de su hospitalización es otra patología, no la infección por Sars-Cov2. Los datos de hospitalización confirman que la pandemia –mientras no haya mutaciones del virus que cambien el actual escenario epidemiológico– está bajo control. De hecho, los hospitalizados con y por Covid no pasan del medio centenar desde hace siete meses. En la actualidad suman 45 en toda la provincia. Es decir 22 veces menos que los 1.010 ingresados que llegó a haber a principios de febrero de 2021, en el pico de la pandemia. Entonces, de estos, sólo los hospitalizados en Cuidados Intensivos llegaron a sumar más de 110, casi para llenar un hospital comarcal. Ahora los pacientes en UCIcon esa infección oscilan entre cero y tres, según las semanas.

La clave de este respiro en comparación con la situación vivida hace tres años es la inmunidad de la población. Velasco explica que entre el alto nivel de vacunación anticovid y las defensas que han generado aquellos que han superado la infección, se han alcanzado unos niveles de protección frente al virus que no tienen nada que ver con la realidad que había al comienzo de la pandemia, cuando la inmunidad era 0, ya que se trataba de un patógeno nuevo.

El neumólogo precisa que los virus mutan, pero si esos cambios no afectan a la inmunidad, no causan mucho daño. El problema es cuando las mutaciones echan por tierra esa protección alcanzada de forma artificial –por las vacunas– o natural –por haber superado la infección–.

“Pero eso puede ocurrir con el Covid o con cualquier otro virus”, explica. Y recuerda que ese fue el problema de la gripe A, que supuso un cambio significativo frente a las cepas gripales que habían circulado hasta aquel momento. Por eso no se atreve a decir que el Covid esté completamente bajo control de cara al futuro. Lo que sí apuntan los profesionales es que este otoño-invierno, la gripe y el virus respiratorio sincitial (VRS)han sido más problemáticos que el Covid. No obstante, todo indica que los dos primeros mantienen su estacionalidad de los meses de frío, mientras el coronavirus persiste todo el año.

Velasco recuerda que el Clínico llegó a tener más de 200 enfermos ingresados a la vez con Covid en el pico de la pandemia y ahora apenas suman una veintena. Dice que ya se ha olvidado del total de hospitalizados que tuvieron a la vez en aquellos meses duros en los que el hospital fue el centro sanitario con más ingresados con la infección de toda la provincia.

Pero insta a no olvidar la lección que ha dejado la pandemia: “Y ésta consiste en usar el sentido común, de manera que cuando tengamos síntomas de padecer una infección, con mal cuerpo, moqueo o dolor de garganta, debemos evitar el contacto con las personas vulnerables, como pacientes oncológicos o mayores”. Una lección que, insiste, debe aplicarse para la infección que sea:Covid, gripe, VRS o cualquier otra.