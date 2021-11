La mayoría de los hospitalizados en Málaga son ahora treintañeros no vacunados

La vacuna funciona para contener el Covid. Por eso, aquellos colectivos que no se han inoculado son los que en la actualidad más se contagian: los niños –que aún no pueden vacunarse porque todavía no está autorizado el fármaco por debajo de los 12 años– y los no vacunados –sea por dejación o negacionismo–. Esta conjunción esta derivando en una realidad: la mayoría de los hospitalizados ahora son padres treintañeros contagiados por sus propios hijos.

La diferencia es que mientras los niños por lo general pasan la enfermedad sin grandes complicaciones, una parte de esos progenitores acaban ingresados en un hospital debido a la gravedad de su cuadro clínico.

La fotografía es la siguiente: la mayor proporción de positivos se registra entre los niños y el porcentaje más alto de ingresos hospitalarios se da entre los adultos jóvenes no vacunados. Porque, en muchos casos, el virus pasa de hijos a padres no vacunados.

Esa realidad epidemiológica tiene su explicación. Al principio de la pandemia, la mayor tasa de contagios se registraba en las personas de avanzada edad porque eran las más vulnerables y no estaban inmunizadas. Pero ahora la situación ha cambiado. La mayor proporción de positivos se detecta entre los niños porque la población menor de 12 años todavía no está vacunada. Previsiblemente la Unión Europea –y por lo tanto España– dará luz verde a su inoculación antes de fin de año. Así que los niños no están protegidos. Y es el grupo de edad en el que más difícil resulta el cumplimiento de las medidas de seguridad, como la mascarilla, el lavado de manos o la distancia social.

El perfil de esos treintañeros no inmunizados que acaban en el hospital lo explicó el delegado de Salud, Carlos Bautista: “Los niños son ahora el principal reservorio del virus. Se contagian y contagian a sus padres, adultos jóvenes no vacunados”.

Málaga tiene aún unas 50.000 personas sin vacunar y 24.000 de ellas son negacionistas

Bautista indicó que en torno a 50.000 personas siguen sin vacunarse en la provincia; alrededor de la mitad de ellas, en la capital. De esas 50.000, más de 24.000 han manifestado de forma expresa su deseo de no vacunarse cuando han sido llamadas por los sanitarios.

El delegado precisó que en torno al 70% de los enfermos con Covid ingresados en Cuidados Intensivos son en la actualidad personas sin vacunar.

Por eso hizo hincapié en que la pandemia no está derrotada. “Hay que vacunarse, seguir con la protección, evitar las aglomeraciones y seguir alerta”, insistió el delegado de Salud. Además, advirtió que estas recomendaciones deben seguirse de forma escrupulosa ante las fiestas navideñas que se avecinan para que el mayor contacto social que traerán aparejado no acabe siendo un foco de multiplicación del virus.

Según datos nacionales del Ministerio de Sanidad hay un abismo entre vacunados y no vacunados tanto en hospitalizados, como en ingresados en UCI y fallecidos.

Entre los hospitalizados de 12 a 30 años la tasa es de 0,1 entre los vacunados y de 1,4 entre los no vacunados; entre los 31 y los 59 años se sitúa en 0,4 frente a 3,9; entre 60 y 79, es de 2,0 y 35,7 respectivamente y de 80 años o más, de 6,3 frente a 38,8.

En los ingresos en UCI también se aprecia esa gran diferencia. De 12 a 30 años la tasa es de 0,0 entre vacunados frente a 0,1 de los no vacunados. De 31 a 59 años es de 0,0 y 0,6 respectivamente. De 60 a 79 años, mientras entre los vacunados es del 0,3, entre los no inmunizados asciende a 6,9. De 80 o más edad, ese indicador es de 0,1 y 2,4 respectivamente.

El otro ítem que recogen las estadísticas del Ministerio de Sanidad es el de fallecidos. De 12 a 30 años entre los vacunados la tasa es de 0,0, lo mismo que entre los no vacunados. De 31 a 59 años es de 0,0 entre los primeros y de 0,1 entre los segundos. De 60 a 79 años se sitúa en 0,1 entre inmunizados y en 2,5 entre no vacunados. Entre los mayores de 80, la tasa de fallecidos es de 1,3 entre los vacunados y del 11,6 entre los no inmunizados.

Por su parte, los datos de la Junta de Andalucía reflejan que el proceso de vacunación continúa en Málaga. En la provincia se han puesto desde finales de diciembre del año pasado un total de 2.612.666 dosis. Hay además 1.285.179 personas que ya han recibido los dos pinchazos, por lo que tienen la pauta completa de inmunización. Y un total de 150.052 incluso tienen la tercera dosis, recomendada para personas más vulnerables y mayores de 60 años.

Tras las noticias del aumento de casos en países de centroeuropa, los sanitarios están notando cierto repunte de la demanda para la vacunación.