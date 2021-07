Los hosteleros de Málaga valoran las medidas: “Al menos no recortan los horarios”

Las nuevas medidas anunciadas el martes por la Junta de Andalucía no han caído mal entre los hosteleros. Son conscientes de que no es la mejor de las opciones, pero, al menos, no ven "recortados los horarios”, señala Javier Frutos, presidente de la Asociación de hosteleros de Málaga (Mahos).

Esto no quiere decir que las medidas sean del completo agrado de los hosteleros, que se sienten “parte de la solución y no el problema”. El nuevo paquete de medidas implica que, siempre que los distritos sanitarios sigan en el nivel 2 de alerta como hasta ahora –exceptuando el de Ronda, que se encuentra en nivel 1–, el número de personas que podrían reunirse en terrazas se mantendría en ocho y el que cambia es el número de personas que pueden sentarse en interior, que disminuye de seis a cuatro. En caso de aumentar el nivel de alerta al 3, el aforo máximo por mesa pasaría a seis integrantes.

Además, las nuevas medidas publicadas este miércoles en el BOJA suponen cambios para el ocio nocturno, que tendrán que efectuar un registro de entrada para aumentar la trazabilidad de los contagios, medida que ha escamado a los empresarios de ocio nocturno: “No entendemos por qué nos ponen el registro sólo a las discotecas y salas de fiesta”, lamenta Juan Rambla, presidente de Málaga de Noche, la asociación que aglutina empresarios del ocio nocturno.

“Esta medida sólo ralentizará y hará que los clientes tarden más tiempo en entrar a la sala”, asegura Rambla, que no cree que esta medida disuada a los clientes. Añade que las salas de ocio nocturno ya han hecho estos registros durante otras etapas de la pandemia, por lo que no les será dificultoso volver a hacerlo.

Los hosteleros ven las medidas “coherentes” y tienden la mano en tareas informativas

Tanto los hosteleros como los empresarios del ocio nocturno se resignan ante unas medidas que entienden coherentes y apoyan “si eso va a contribuir a mejorar los datos”.

Pese a ello, ven necesario ampliar los horarios cuando los datos del Covid lo permitan, ya que se ven parte de la solución. “El nuestro es un sector que tiene una oferta reglada, controlada con aforos y medidas higiénicas y de distanciamiento que está claro que atiende a esa demanda responsable. Volvemos otra vez a decir que cuanto más horario tengamos, menos reuniones sin control”, afirma Javier Frutos.

En la misma línea se expresa Rambla, quien lamenta que la ampliación de horarios de las terrazas, “nos ha dejado con una hora menos a la que viene la mayoría del público”. Entiende que el cierre de las playas será positivo en tanto ayude a que la gente no siga haciendo botellón y se aglomere tras salir de las discotecas.

Frutos asegura, además que tienen la mano tendida a la Junta para apoyarla en labores informativas y así se lo han hecho saber: “Nos prestamos a la Junta para llevar a cabo campañas para mejorar la información tanto a andaluces como a turistas”.