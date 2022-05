Los hosteleros pondrán trabas a las despedidas incívicas en Málaga

Hosteleros y Ayuntamiento de Málaga hacen frente común para tratar de impedir que las conductas incívicas entre aquellos que vienen a celebrar las despedidas de soltero a la ciudad. La asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) ha mantenido la mañana de este miércoles una reunión con el concejal de Turismo de la ciudad, Jacobo Florido, en la que se han tratado, entre otros puntos, las despedidas de soltero que están proliferando en el centro histórico.

Este fin de semana han vuelto a verse a grupos de personas no sólo con disfraces extravagantes, sino también con megáfonos y altavoces de grandes dimensiones, lo que está prohibido por la ordenanza municipal.

El encuentro se enmarca dentro del protocolo de colaboración suscrito entre ambas entidades para seguir impulsando la promoción de la ciudad como destino turístico y establecer sinergias con el mundo hostelero.

Jacobo Florido ha destacado la predisposición mostrada por parte de los hosteleros, "van a ser más contundentes en cuanto a las conductas incívicas en sus locales, se trata de no demonizar a aquellos que vayan a esa celebración o a otra, siempre que tengan una actitud cívica".

"No queremos que varias imágenes malas puedan romper la buena percepción que se tiene de Málaga en el exterior", ha añadido Florido. En este sentido abunda Javier Frutos, presidente de Mahos, "vamos a actuar con sentido común, a nosotros tampoco nos beneficia que haya un grupo que esté molestando al resto de clientes, todos queremos apostar por ser un destino de calidad y remamos en esa dirección".

Pero esto, aseguran, no se trata de prohibir las despedidas de soltero ni otro tipo de celebraciones, "siempre que se actúe de forma cívica y respetuosa con el resto de habitantes de la ciudad, muchos de los que nos visitan tienen un comportamiento ejemplar, vamos a intentar que no se produzcan las manchas o, al menos, que no tengan fácil acceso a los locales del centro", afirma Jacobo Florido, que recuerda que vivimos en un Estado de Derecho y hay que dejar un espacio a la libertad personal.

"Nosotros estamos en contra de la gente que venga y no aporte una buena imagen de calidad, cada uno tiene una responsabilidad individual, pero en la línea general hay que respetar y seguir el sentido común", afirma Frutos.

En este punto, han recordado que ya hay establecimientos hosteleros que desde hace tiempo implementan medidas como limitar el acceso a aquellos grupos que actúan de forma indecorosa e incívica y que se continúa trabajando en esa línea en el sector hostelero de la ciudad.

De igual modo, han recordado que, como se informó en el Foro de Turismo, Policía Local refuerza su presencia tanto en el centro como en los distritos costeros con los diferentes planes que se ponen en marcha para las distintas temporadas turísticas.

Han recordado que la colaboración entre Área de Turismo y Mahos tiene como fin aunar esfuerzos y poner en valor la hostelería como activo turístico de calidad de la ciudad de Málaga. Así, dentro de esta línea de colaboración y apuesta por la calidad, y junto al Área de Comercio, también se ha acordado seguir avanzando en la realización conjunta de un proyecto piloto para la unificación estética de terrazas en las principales zonas de la ciudad.