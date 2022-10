Los hoteleros de Málaga apuestan por el mercado norteamericano tras la pérdida de turistas alemanes e ingleses

Tras dos años de pandemia, se están recuperando los datos turísticos de 2019. Por ello, el sector hotelero considera que es el momento de apostar por el mercado norteamericano, una vez que se ha conseguido la conexión aérea con Nueva York y tras la pérdida de turistas alemanes e ingleses que se viene sufriendo. En este sentido, el sector también considera que se pueden lograr otras conexiones a Estados Unidos con Miami y Houston.

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque, tras reunirse en la Delegación de la Junta de Andalucía en Málaga con su delegada, Patricia Navarro, y Gemma del Corral, delegada de Turismo, para analizar la temporada turística, insistió en que se debe fomentar el turismo de lujo.

Luque remarcó que la recuperación de conexión aérea con Nueva York, que regresa en junio de 2023, es muy positiva para la ciudad. Así pues, señaló que “el turismo norteamericano es un turismo de mucha calidad y mucho poder adquisitivo” y que la transformación, no solo de Málaga, sino te toda la Costa del Sol ha atraído a este tipo de turistas. Aunque incidió que no se debe olvidar que esta “es una decisión absolutamente empresarial porque ninguna compañía privada mueve un avión a un sitio si no es porque tiene clientes en un destino”. Eso sí, esto demuestra, según Luque, que “Málaga vuelve a ser atractiva para las conexiones”.

En este sentido, el presidente de Aehcos aseguró que se deben ampliar las conexiones aéreas y que Miami o Houston podrían ser dos opciones ahora que la llegada de turistas alemanes ha descendido un 25% y de británicos un 20%. Por lo que esto debe impulsar a la ciudad a “buscar mercados alternativos y el mercado norteamericano es maravilloso, como lo fue en los orígenes de la Costa del Sol”.

En cuanto a la temporada turística, Luque apuntó que “no podíamos esperar que después de dos años tan malos vendría un 2022 con estos buenos resultados”. De este modo, matizó que desde el sector han conseguido “subir los precios, pero no el volumen”, por ello considera que a partir de ahora “hay que competir con calidad” para afrontar “todos los retos” que se encuentren.

Uno de estos restos, según José Luque, es la movilidad. Desde Aehcos lamentan que “los presupuestos generales del estado hayan sido tan escasos para el tren del litoral”. Por lo que, Luque remarcó que ha llegado el momento de “buscar soluciones para el problema de la 3.40 o de los accesos a Málaga por su zona oriental”.

En cuanto a la inflación, aseguró que los hoteleros están preocupados por su rentabilidad porque “los costes de energía se han multiplicado por diez y los costes de alimentos y bebidas tienen una inflación del 10%”. Por ello, señaló que se deben crear ayudas para fomentar el autoconsumo.

Por su parte, Patricia Navarro aseguró que “los hoteles de Málaga cierran el verano con un nuevo récord de turistas y rozando también el de pernoctaciones”. En este sentido, indicó que entre junio y agosto han llegado a Málaga 1,95 millones de viajeros y ha habido 7,3 millones de estancias. En viajeros se superan los datos de 2019, ya que fueron 1,94 millones, pero en pernoctaciones se encuentra “levemente por debajo” de las cifras previas a la pandemia que se encuentran en los 7,40 millones.

El turismo extranjero ha sido el que más presencia ha tenido este verano en la provincia, alcanzando los 1,04 millones de visitantes y las 4,7 millones de pernoctaciones. En cuanto al turista nacional, Navarro insistió en que “se ha consolidado”, ya que los datos de este año se encuentran por encima de los de 2019 y 2021. “Eso quiere decir que hemos sido capaces de recuperar parte de ese turismo nacional que viajó por la pandemia dentro del territorio español”, señaló la delegada. En total, han sido 909.423 los turistas que han llegado a la provincia y 2,6 millones las pernoctaciones.

Tras analizar la temporada turística, la delegada de la Junta en Málaga puntualizó que “este sector no va a poder seguir creciendo si todas las administraciones no nos ponemos en pie de igualdad a trabajar”. Por ello, ha pedido a las administraciones, especialmente al Gobierno de España, que tengan en cuenta en sus presupuestos generales los problemas del agua y de la movilidad porque considera que en los presupuestos anunciados “hay grandes ausencias en estos dos ámbitos”.