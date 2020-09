Los hoteleros de Málaga reclaman una rebaja de impuestos locales por su “dramática” situación

Los hoteles malagueños han estado cerrados cuatro meses por el confinamiento y las exigencias de estado de alarma y el verano ha sido horrible. Apenas han tenido ingresos pero la mayoría de los gastos -alquiler, tasas, el salario de la plantilla de los hoteles que han abierto, etcétera- se mantienen, lo que dificulta la viabilidad económica de las empresas, que además se han endeudado más al pedir préstamos para poder ir haciendo frente a esos pagos.

La industria hotelera está pidiendo ayuda a todas las Administraciones y, en este contexto, los hoteleros de Málaga capital se han reunido este jueves con la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Rosa Sánchez, para pedirle, una vez más, que el Consistorio les rebaje el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas o la tasa de basura. “Estos argumentos ya se los hemos trasladado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en dos ocasiones por escrito, pero aún estamos pendientes de respuesta”, indicaron ayer desde la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), que señalaron que, aparte del encuentro mantenido con Sánchez, también se les ha prometido una reunión con el concejal de Hacienda Carlos Conde.

“No pedimos que nos den dinero, pedimos rebajas o condonaciones en impuestos y tasas municipales”, señalaron desde Aehcos, porque aseguran que se encuentran en una situación “realmente dramática”. No es para menos ya que la ocupación hotelera en agosto en Málaga capital solo ha sido del 39%, 42 puntos menos que en el mismo mes del año pasado. Los representantes de esta patronal en la capital afirmaron que ya se han cerrado 19 hoteles en la ciudad “y muchos aún no saben qué harán en el mes de octubre”.

“Los hoteleros de Málaga siempre hemos colaborado tanto con el Ayuntamiento como con el Palacio de Ferias y Congresos en ofrecer nuestras habitaciones de forma gratuita para poder ofrecerlas a visitas de interés para la ciudad. Ahora nosotros también necesitamos que nos echen una mano”, han comentado los empresarios, quienes critican que, por ejemplo, el Consistorio les haya cobrado la tasa de retirada de residuos sólidos o de aparcamiento cuando no han usado ese servicio durante los meses que han permanecido cerrados. “Es fácil, desde nuestro punto de vista, entender que no nos pueden cobrar por un servicio que no nos han prestado”, recalcan.