Cuarta jornada de huelga de ambulancias en Málaga sin visos de acuerdo

La huelga de ambulancias continúa. Este miércoles se ha puesto en marcha la cuarta jornada de paro desde que se iniciaran las protestas el pasado 31 de julio para reivindicar la mejora de las condiciones laborales. Ante la falta de consenso entre los sindicatos y la patronal en su última reunión, llevada a cabo el lunes, los trabajadores del sector han vuelto a tomar las calles para visibilizar su situación. Según los sindicatos, estas jornadas de mantendrán de forma indefinida y se realizarán de forma intermitente cada lunes, miércoles y viernes durante 24 horas hasta alcanzar un acuerdo entre las dos partes.

La manifestación ha comenzado a las 11:00 frente a Delegación Provincial de Salud, desde donde se ha realizado un recorrido hasta llegar al Hospital Regional. Además, se prevé que esté acompañada de concentraciones en los hospitales de Ronda, Antequera y la Axarquía. En la marcha han participado unos 200 trabajadores.

La plantilla reclama que se cumpla el compromiso al que se llegó el pasado año de la dotación de siete nuevas ambulancias asistenciales, además de exigir que vaya siempre un ayudante cuando en el vehículo va solo un conductor y recuperar los recortes salariales que se vienen produciendo desde 2012.

Respecto al fracaso de la reunión del lunes, el representante de CCOO, Juan José del Campo ha asegurado que no se avanzó porque el ofrecimiento fue el mismo que en reuniones anteriores.“La excusa que pone la empresa es que hasta que la Administración no se comprometa a asumir el incremento que pueda suponer las reivindicaciones que hacemos desde Málaga, no está dispuesta a negociar nada”, ha señalado. La próxima reunión está prevista para este juees a las 10:30, pero el sindicato no tiene esperanzas en que se produzcan avances: “No esperamos nada porque si la administración no se sienta en la misma mesa de nada sirven las reuniones”, ha incidido.

Del Campo también ha criticado que la empresa esté descontando -según él- "ilegalmente dinero en la nómina de los trabajadores que secundan la huelga”. Por ello, han creado un “fondo de resistencia”, en el que cada trabajador aporta entre 25 y 30 euros mensuales para cubrir estos supuestos recortes. “De esa forma garantizamos que podemos mantener la huelga de forma indefinida todo lo que haga falta”, ha indicado, añadiendo que terminarían “en los juzgados con la empresa”.

Desde el sindicato recuerdan que los servicios mínimos de urgencia, como aquellos destinados a pacientes oncológicos o en diálisis, se cubren al 100% “por responsabilidad hacia los propios ciudadanos”. Por tanto, solo afecta a los servicios no urgentes, que funcionan al 50%.

El sindicato instó a la administración a que se siente a la mesa de negociación para solucionar el conflicto que les afecta desde hace varios meses.“Hasta que no respeten nuestros derechos y se ponga un transporte sanitario digno para todos los ciudadanos de Málaga vamos a mantener la huelga indefinidamente”, ha concluido.

Consultada la patronal del sector sobre el conflicto, un representante pospuso su respuesta hasta la tarde de este miércoles.

Por su parte, el delegado territorial de Salud y Familias en Málaga, Carlos Bautista, ha avanzado que el próximo mes de septiembre se pondrá sobre la mesa "la normalización" del sector de las ambulancias, cuyos trabajadores están en huelga desde el pasado 31 de julio para demandar mejoras en sus condiciones laborales.

Así, Bautista ha instado a un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de Asistencia Sanitaria Malagueña (ASM) al tiempo que ha asegurado que todas las urgencias y tratamientos especiales que se están haciendo en la sanidad pública malagueña, como oncológico, raditerápico o diálisis renal, "cuentan con una cobertura de ambulancias del cien por cien".

Se ha creado una comisión que intenta mediar entre la empresa y los trabajadores

"Los hospitales no han recibido ninguna denuncia o reclamación por la huelga que mantienen los trabajadores de la empresa de ambulancias ASM, en parte por el escaso seguimiento de la misma, y porque los servicios esenciales se están cubriendo con normalidad y, además, todos los pacientes que han estado afectados por los servicios mínimos han sido avisados con antelación", ha explicado el delegado en un comunicado.

Bautista ha manifestado que la huelga "tiene unos motivos que se han heredado de la anterior administración, que en 36 años no ha sido capaz de normalizar uno sector tan necesario y tan importante", recordando que las condiciones laborales de los trabajadores son diferentes según cada provincia andaluza.

A este respecto, ha avanzado que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos pondrá el próximo mes sobre la mesa una normalización de este servicio, "procurando que las condiciones de todos los trabajadores, conductores de ambulancia y técnicos de emergencia, sean las mismas".

De esta manera, ha continuado, las empresas adjudicatarias de los contratos deben saber "que tienen que preservar los derechos de los trabajadores independientemente de la provincia donde estén trabajando".

El delegado ha indicado que se ha creado una comisión de seguimiento y que intenta mediar entre la empresa y el sindicato: "Queremos que las empresas adjudicatarias cumplan con los convenios colectivos autonómicos, que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores y que, por ejemplo, no se sobrepase el diez por ciento de los trabajadores en prácticas para facilitar la creación de empleo".

En está línea, la Consejería de Salud, ha explicado en un comunicado, trabaja también en la creación de una bolsa de trabajo en el SAS para todo el personal técnico de urgencias y emergencias sanitarias y en el cumplimiento de la proposición no de ley aprobada hace un año en el Parlamento andaluz en este sentido.

Bautista ha trasladado el interés de la Consejería en aumentar el número de ambulancias, concluir el estudio sobre el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias y normalizar las características técnicas, de equipamiento y personal de ambulancias.

"Desde la Administración sanitaria pedimos tanto a los sindicatos como a empresarios, entendiendo que tienen ambos sus planteamientos, razones y necesidades, que lleguen a un acuerdo, porque la gran solución al problema de esta la huelga llegará este otoño", ha anunciado.

Bautista ha recalcado que desde la Delegación y la Consejería de Salud se está haciendo un trabajo "muy importante y a contrarreloj". "La realidad es que no paramos de trabajar en el intento de normalizar y poner orden en el sector, donde nos encontramos con una gestión caótica", ha finalizado.