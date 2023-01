Salud asegura que sólo 15 médicos en Málaga siguen la huelga indefinida y el sindicato convocante habla de apoyo "dispar"

La huelga indefinida convocada desde este viernes 20 de enero para facultativos de centros de salud por el Sindicato Médico de Primaria (SMP) por ahora no tiene tirón. Al menos, según los datos que facilita la Consejería de Salud que cifra en apenas 15 los profesionales en la provincia de Málaga que la han secundado en el turno de mañana -el 1,36%-. La organización convocante no ha precisado números y discrepa de los datos de la Administración, aunque admite que el seguimiento es "dispar" según los centros.

La Junta ha informado que únicamente la han secundado en toda Andalucía 131 facultativos de los 5.240 que están en turno de mañana. El seguimiento de la huelga es del 2,5%. Por provincias, Almería tiene un 2,83% de seguimiento, con siete profesionales siguiendo el paro; en Cádiz, 6,64% y 42 facultativos; Córdoba, 2,38% y 15; Granada, 1% y 8; Huelva, 3,49% y 8; Jaén, 0,36% y dos profesionales; Málaga, 1,36% y 15, y en Sevilla, 3,22% de seguimiento y 29 médicos en huelga.

EL SMP es de reciente creación y no tiene representación en la Mesa Sectorial de sanidad de Andalucía, aunque sus dirigentes tienen trayectoria como representantes de la Plataforma 10 Minutos y el colectivo ¡Basta Ya! A la huelga están convocados facultativos de cabecera, pediatras y médicos de dispositivos de urgencia de Atención Primaria. Al hilo de esta convocatoria, esta mañana, una quincena de profesionales se ha concentrado ante del centro de salud de Tiro de Pichón.

El paro no es apoyado por el Sindicato Médico de Andalucía (SMA), que sí está representado en ese órgano de negociación y que convoca una única jornada de huelga para el próximo 27 de enero. El SMA ha aclarado que no respalda este paro indefinido y advertido que la convocatoria parte de "una formación de reciente aparición, cuyas siglas curiosamente pueden llevar a la confusión".

Una de las reivindicaciones básicas del SMP es un máximo de 20 pacientes diarios por facultativo de cabecera para poder disponer de tiempo suficiente para su atención. "Lo médicos de Atención Primaria no podemos más. Ya estábamos mal antes de la pandemia. Con el Covid, las cargas de trabajo se han disparado y no se han incrementado las plantillas. Además, la atención telefónica ha incrementado la demanda y muchas veces con cosas que no son de nuestra competencia", ha denunciado la presidenta del SMP, Carmen González. "Estamos exhaustos. Necesitamos tiempo para ver a los pacientes; igual que un cardiólogo, un neumólogo o un cirujano. No podemos trabajar a destajo. No podemos estar viendo a un paciente y pensando que tenemos 40 detrás", ha insistido. Ha reivindicado tiempo suficiente y atención presencial, "no por teléfono o de bulla". González también ha mostrado la disposición del SMP a negociar con la Administración y ha asegurado: "No queremos quitar sitio a ningún sindicato con representación en Mesa Sectorial".

Presupuesto adecuado para la Atención Primaria, limitación de agendas y retribuciones justas son las reivindicaciones básicas del SMP. La organización argumenta que la atención a demanda y sin filtros es lo que ha motivado que en los últimos años, médicos de familia y pediatras hayan preferido emigrar, trabajar en la privada o cambiar de especialidad porque "caen enfermos por estrés laboral". En un comunicado a la ciudadanía, el SMP aclara que no faltan médicos de familia ni pediatras en España y que no son necesarias más facultades de Medicina o plazas MIR para suministrar profesionales a "Reino Unido, Irlanda, Escandinavia, Francia, Portugal o Alemania". Lo que se necesita, según el SMP, es son condiciones "atractivas y razonables" para retener a los médicos.

Desde esta organización se denuncia que "agendas con número ilimitado de pacientes, donde siempre caben más, insertadas o en agendas paralelas, y con un tiempo miserable para cada paciente no son condiciones para ejercer la Medicina". El SMP reclama también que las retribuciones sean acordes al nivel de conocimientos, de responsabilidad y de penosidad que se les exige a los profesionales y recuerda que los médicos están "hartos" de que las condiciones de trabajo y de jornada estén lesionando su salud y sus vidas como lo prueba que tras cuatro años sigan "con prácticamente el mismo salario". Denuncian que ha subido "escasamente" el valor de la hora de las guardias y, aunque se paga más por trabajar más horas, el compromiso adquirido era "justicia y equiparación con otras profesiones y puestos, con los compañeros hospitalarios, con otras comunidades autónomas y países, y unas jornadas de duración razonable".

Según informó el SMP, los servicios mínimos para este viernes 20, son del 100% en las urgencias y del 40% en consultas, en virtud del acuerdo alcanzado por el SAS y el comité de huelga. Además, "el cálculo del número de profesionales de servicios mínimos se realizará atendiendo al criterio de poder garantizar la atención a aproximadamente el 40 por ciento de las consultas que se producen de forma habitual en el centro y, en todo caso, que se puedan atender a los pacientes más vulnerables y aquellas patologías que, sin constituir una urgencia inmediata, sí que deben vigilarse estrechamente", como arritmias u otras patologías cardiacas, problemas respiratorios, descompensaciones diabéticas, pacientes oncológicos, etcétera, indica la organización.

El SMP ha recordado a la población que los enfermeros de centros de salud no están de huelga, que todos los médicos de Urgencias en Atención Primaria están de servicios mínimos y que los de hospitales no están llamados a este paro. Pero insiste a los ciudadanos que hagan un uso "razonable" de estos recursos.