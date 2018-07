La huelga de Ryanair afecta a 12 vuelos con salida o llegada a Málaga en su primer día

Málaga, donde la aerolínea irlandesa Ryanair es líder, es una de las ciudades más afectadas de España con la huelga convocada durante los días 25 y 26 de julio. Hoy ha repercutido en 12 vuelos, de los cuales todos los pasajeros fueron avisados en el plazo estipulado. No ha habido ninguna sorpresa de última hora. En total, entre ambos días, 21 vuelos que salen desde la ciudad costasoleña y 6 que la tienen como destino han sido cancelados.

Los tripulantes de cabina de pasajeros de la compañía han mantenido que se han visto obligados a parar para pedir que se respeten sus derechos y se les reconozca como trabajadores españoles y en consecuencia que les ampare la ley estatal. "Quiero tener una cuenta en España, porque trabajo aquí. Y no puedo comprarme una casa porque no me dan una hipoteca, porque mi nómina al estar en un banco irlandés obligado por la empresa. Esa entidad no me da ni tarjeta de crédito, ni préstamos porque no soy residente en Irlanda” denuncia un miembro del sindicato Sitcpla, que ha estado durante el día de hoy en el aeropuerto de Málaga informando a los usuarios del motivo de la huelga.

Julia Santaella es una de las pasajeras afectadas que entiende que los tripulantes de Ryanair tengan que parar para defender sus derechos, pero ha criticado que se le avisara con poca antelación. “Tienes todo planeado para irte y ahora resulta que te lo cancelan y seis días antes. Me tuve que poner a buscar como una loca vuelos”. Julia ha subrayado que si puede evitar volar en un futuro con la aerolínea irlandesa, lo hará porque no ha sido la primera vez que ha tenido incidencias con la compañía.