Las incidencias que ha provocado la lluvia en Málaga: anegaciones o coches atrapados en ríos

El paso de la borrasca Francis por Málaga está dejándose notar con una trentena de incidencias en la provincia, sobre todo en la zona más oriental, donde llueve con fuerza en Casares y Estepona, o el entorno del Guadalhorce. Ambas zonas acumulan el grueso de actuaciones de los equipos de emergencias, con anegaciones, dos carreteras cortadas en Alhaurín de la Torre y Ardales o coches atrapados en ríos. De momento, no ha habido que lamentar daños personales.

Mientras los ojos se centran en los ríos Guadalhorce y Grande, con el primero desbordado a su paso por la Estación de Cártama y el segundo también en nivel rojo. Ambos, además, están en tendecia al alza. El Campanillas, otro de los cauces que tiende al desborde, está muy contenido.

Ante este escenario, la Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia nivel 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en la Costa del Sol y el Guadalhorce. Esta fase implica la puesta en marcha de medidas de protección y socorro que pueden ser atendidas con los medios ordinarios de la administración autonómica. Desde la Junta se insiste en extremar la precaución y evitar cruzar zonas anegadas o transitar por cauces y riberas.

En Málaga, el servicio de Emergencias 112 ha recibido avisos desde Alhaurín el Grande, Alozaina, Ardales, Benahavís, Cártama, Coín, Cortés de la Frontera, Estepona, Igualeja, la capital, Manilva, Marbella, Mijas, Monda, Pizarra, Tolox y Torremolinos. Las solicitudes se han debido a obstáculos en la calzada, caída de árboles y objetos a la vía, anegaciones en viviendas y desprendimientos de laderas. Entre las incidencias más destacadas en la provincia de Málaga, el desbordamiento del Río Guadalhorce a su paso por la Estación de Cártama del que ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, lo que ha provocado inundaciones en la zona de las Huertas, sin que haya constancia de heridos.

A mediodía, una dotación del Cuerpo Provincial de Bomberos (CPB) en Estepona ha intervenido por aviso de vehículo en el cauce del Río Velerín del mismo término municipal. Los bomberos se han centrado en verificar si hay personas en el interior y, tras asegurarse de que no hay nadie, se retiran del lugar por seguridad, dada la fuerza de la corriente.

Entre las intervenciones registradas durante la tarde, una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Coín ha actuado entre las 15:15 y las 16:00 horas para rescatar a dos personas atrapadas en el interior de un vehículo que quedó inmovilizado en una balsa de agua en la Cuesta de Carreolos, en Alhaurín el Grande. Los bomberos desplazaron el coche hasta una zona segura, donde quedó a la espera de ser retirado por una grúa. Ambos ocupantes fueron rescatados sin daños personales.

Bomberos rescatando a dos personas atrapadas en el interior de un vehículo en Coín / M.H

Antes, ha debido intervenir para achicar agua por la inundación de dos viviendas y patios en la planta baja de la Comunidad de Propietarios Cortijos Altos de Manilva. La dotación se ha retirado pero mantiene la bomba de achique en el lugar para proceder a retirarla más tarde.

Bomberos achican agua en una urbanización de Manilva. / CPB

En cuanto al balance de emergencias, el Emergencias 112 Andalucía ha informado de que en la provincia se han registrado alrededor de una decena de incidencias, todas ellas de carácter leve. Se han producido avisos puntuales en Igualeja, Málaga capital y Mijas, donde un vehículo quedó atascado en un cauce, aunque sus ocupantes pudieron salir por sus propios medios. Además, se han registrado acumulaciones de agua en Estepona, Manilva, Monda, Pizarra y Tolox, donde permanece cortada la carretera A-7250 por un derrumbe de ladera y la presencia de balsas de agua en los kilómetros 1 y 2.

Las autoridades mantienen activos los dispositivos de seguimiento y recomiendan a la población mantenerse informada y actuar con prudencia mientras sigan vigentes los avisos meteorológicos.