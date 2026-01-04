El temporal deja acumulados de hasta 170 litros y una treintena de desalojos en Málaga

La provincia de Málaga continúa este domingo bajo los efectos del temporal asociado a la borrasca Francis, con los primeros desalojos ya registrados en Cártama por el desbordamiento del río Guadalhorce, lluvias persistentes, importantes acumulados y una estrecha vigilancia sobre los cauces. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso por lluvias y ha elevado la alerta a nivel rojo en las comarcas de Sol y Guadalhorce, mientras que Ronda permanece en aviso amarillo, con todos ellos activos hasta las 21.00 horas ante la previsión de precipitaciones localmente intensas. El Guadalhorce no ha sido el unico río que se ha desbordado, río Grande también se ha salido de su cauce.

El Ayuntamiento de Málaga, por su parte, ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local y pasa a fase de emergencia (situación operativa 1) ante el aviso rojo marcado por a Aemet. En Cártama, ante el desborde y distintas inundaciones, se ha habilitado el pabellón de tenis de mesa de Estación de Cártama (entre la avenida Francisco Gómez Cañete y la calle Verdi) para acoger a personas del municipio y localidades vecinas ante un posible desalojo.

Las lluvias registradas desde la medianoche han dejado importantes acumulados en distintos puntos del interior y la cuenca del Guadalhorce. Destaca el río Grande (Las Millanas), con 170,6 litros por metro cuadrado en doce horas, seguido de Casarabonela con 113,4 litros, Majada de las Lomas con 102, Ojén con 112, Las Golondrinas con 81,2 y el río Genal en Jubrique con 72,1 litros por metro cuadrado. En el tramo del río Guadalhorce en Cártama, el acumulado ha alcanzado los 33,1 litros por metro cuadrado, reflejo de la persistencia de las lluvias en la cuenca media.

La situación más preocupante se registra ahora en el río Grande a su paso por Las Millanas, donde el caudal ha llegado a desbordarse tras las intensas lluvias acumuladas en la cuenca. En este punto, el río alcanza un nivel de 2,94 metros y un caudal medio de 115,02 metros cúbicos por segundo, con tendencia claramente ascendente, lo que mantiene en alerta a los municipios situados aguas abajo y ha obligado a reforzar la vigilancia ante posibles afecciones adicionales.

El río Grande se desborda a su paso por Guaro tras las fuertes lluvias por la borrasca Francis / M. H.

En paralelo, el río Guadalhorce a su paso por Cártama ha llegado a desbordarse tras una nueva y rápida subida del caudal durante la tarde. Los últimos registros sitúan el nivel del río en 4,43 metros, con un caudal medio de 782 metros cúbicos por segundo y tendencia al alza, lo que ha obligado a mantener activados los planes de emergencia municipales, así como el seguimiento continuo del cauce ante el riesgo de nuevas afecciones en zonas inundables.

A última hora de la tarde, la borrasca Francis ha provocado también el desbordamiento del Río Manilva, que se ha producido pasadas las 19:00 horas. Según ha informado el Manilva Ayuntamiento, no se han efectuado desalojos de viviendas hasta el momento, aunque permanecen cerrados todos los accesos de forma preventiva ante la evolución del caudal.

Desbordamiento del río Manilva

A esta situación se suma el río Turón a su paso por Ardales, que se encuentra muy próximo al desbordamiento y permanece en aviso naranja. Según los datos de seguimiento, el cauce alcanza un nivel de 2,42 metros y un caudal de 223,01 metros cúbicos por segundo, con una evolución que mantiene activada la vigilancia ante el riesgo de nuevas crecidas.

La subdelegación de Gobierno en Málaga ha indicado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está a disposición de actuar en caso de que sea necesario. Javier Salas, subdelegado del Gobierno, ha destacado el trabajo de todos los equipos de emergencias implicados en el temporal y reiterado la necesidad de seguir extremando las precauciones.

Uno de los puntos más sensibles se sitúa en Cártama, donde el río Guadalhorce se ha desbordado y se han producido evacuaciones preventivas. Según ha explicado el consejero, alrededor de 30 personas han sido desalojadas en la Estación de Cártama, aunque solo 12 de ellas se encontraban alojadas en ese momento en el pabellón de tenis de mesa habilitado como albergue provisional, junto a algunas mascotas. El resto de las personas evacuadas ha optado por trasladarse a domicilios de familiares, mientras se mantiene el seguimiento del cauce ante el riesgo de nuevas crecidas.

El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha señalado que la situación continúa siendo muy delicada tras el desbordamiento del río. “Ahora mismo estamos al límite, el río ya alcanza los cuatro metros y ha empezado a desbordarse”, ha explicado, al tiempo que ha subrayado que el Ayuntamiento mantiene activados los planes de emergencia y la vigilancia permanente ante la evolución del caudal y las lluvias persistentes.

El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha informado a este periódico de que ya son seis los vecinos desalojados que han sido acogidos en el albergue provisional habilitado por el Ayuntamiento, tras haberse visto afectados por las inundaciones registrada en el municipio. En las instalaciones se encuentran también dos perros.

Albergue en Cártama para los afectados por las inundaciones / M.H

Otra familia se encuentra de camino después de que haya podido ser rescatada por los servicios de emergencia, por lo que es posible que también tenga que pasar la noche en el pabellón habilitado, ubicado en el pabellón de tenis de mesa del municipio. “Posiblemente tengan que pasar aquí la noche”, afirma el regidor.

El dispositivo municipal de atención y coordinación continúa activo y, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, trasladará nuevas indicaciones a los alcaldes de los municipios afectados, según ha avanzado Gallardo.

El Ayuntamiento mantiene operativos los servicios de emergencia y asistencia a las familias desalojadas, a la espera de la evolución de la situación en las próximas horas.

Protección Civil se ha desplazado también a las barriadas de Santa Amalia y Santa Águeda, en el distrito de Campanillas, donde está recomendando a los vecinos que desalojen de forma preventiva sus viviendas en caso de disponer de domicilios de familiares a los que poder trasladarse, o que, en su defecto, suban a los pisos superiores de las casas como medida de precaución ante una posible subida del nivel del agua.

El Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) ha quedado constituido en el Centro Municipal de Emergencias desde las 18:00 horas, con un amplio despliegue de medios sobre el terreno. En estos momentos están actuando 35 dotaciones de Policía, 8 de bomberos y 23 voluntarios de Protección Civil, con la vigilancia especialmente reforzada en las barriadas de Santa Amalia y Santa Águeda, en el distrito de Campanillas.

El río Grande a su paso por Tolox

Ante este escenario, la Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia nivel 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en la Costa del Sol y el Guadalhorce. Esta fase implica la puesta en marcha de medidas de protección y socorro que pueden ser atendidas con los medios ordinarios de la administración autonómica. Desde la Junta se insiste en extremar la precaución y evitar cruzar zonas anegadas o transitar por cauces y riberas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido “máxima precaución” a la población ante el aviso rojo por lluvias torrenciales activado en la provincia de Málaga. Moreno ha advertido a los vecinos de los municipios afectados de que eviten desplazamientos innecesarios y no crucen zonas anegadas, después de que se haya enviado un mensaje Es-Alert de Protección Civil a los teléfonos móviles. En la misma línea, el consejero Antonio Sanz ha insistido en seguir las indicaciones del 112 y no transitar por zonas próximas a cauces o ríos, mientras que la Subdelegación del Gobierno ha subrayado la importancia de atender en todo momento las recomendaciones de los servicios de emergencia.

En cuanto al balance de incidencias, el consejero de Antonio Sanz ha advertido de que “nos esperan horas todavía muy intensas, donde el riesgo sigue siendo extremo” por el paso de la borrasca Francis, que ha dejado 120 incidencias en la provincia de Málaga. El responsable autonómico ha trasladado un mensaje de “máxima precaución y responsabilidad” y ha recordado que está prohibido cruzar cauces, arroyos y vados, ante el elevado riesgo que suponen las crecidas y las acumulaciones de agua.

En Málaga, los avisos se han recibido desde Alhaurín el Grande, Alozaina, Ardales, Benahavís, Cártama, Coín, Cortés de la Frontera, Estepona, Igualeja, Málaga capital, Manilva, Marbella, Mijas, Monda, Pizarra, Tolox y Torremolinos. Las actuaciones han estado motivadas principalmente por obstáculos en la calzada, caída de árboles y objetos a la vía, anegaciones en viviendas y desprendimientos de laderas, además de acumulaciones de agua en distintos puntos.

La situación continúa complicándose también en Alhaurín de la Torre, donde se ha procedido al corte del acceso al puente sobre el arroyo del Valle, a la altura de la barriada de San Joaquín, como medida preventiva ante la crecida del cauce. Asimismo, la empresa Avanza Bus, operadora del transporte interurbano, ha comunicado la suspensión de todas las expediciones de las líneas M-132, M-133 y M-230 mientras se mantenga la alerta roja, permaneciendo únicamente en funcionamiento la línea M-135 Santa Amalia–Málaga.

Entre las incidencias más destacadas figura el desbordamiento del río Guadalhorce a su paso por la Estación de Cártama, del que ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, y que ha provocado inundaciones en la zona de Las Huertas, sin que conste la existencia de heridos. Asimismo, en Estepona se ha atendido un aviso de Protección Civil para el rescate de un vehículo sin ocupantes en el cauce del río Velerín.