La indigente que apuñaló a una camarera del bar de la estación de autobuses agrede a una reclusa en prisión

La indigente, de 44 años, detenida por la Policía Local de Málaga tras supuestamente acuchillar a una camarera del bar situado en la estación de autobuses y a una segunda mujer con la que se cruzó, ingresó en prisión el pasado viernes en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre y ya ha se le han abierto dos partes disciplinarios por supuestamente agredir a otra reclusa "sin ningún motivo".

El sábado por la mañana, sobre las 8:00 horas, la presunta agresora agarró por el cuello a otra interna cuando se disponían a desayunar y la amenazó de muerte. Todo ello, sin que se produjera un enfrentamiento previo entre ambas, según ha podido saber este periódico.

Así, se le ha abierto un parte disciplinario y ha sido ingresada en el módulo de aislamiento, donde se le ha puesto un segundo expediente porque, al parecer, habría continuado a lo largo del día gritando e insultando a los funcionarios.

De esta manera, desde la asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) manifiestan que este tipo de reclusas "completamente incontroladas" no deberían ingresar en módulos de convivencia. Además, denuncian "la falta de medios personales y trabajadores" en las prisiones, y consideran que "la retribución no está para nada acorde con el tipo de trabajo que llevan a cabo los funcionarios".

Asimismo, aseguran que seguirán "luchando para mejorar el sistema penitenciario y las condiciones laborales de los funcionarios", al tiempo que piden a la Secretaría General que "los escuche porque muchas veces está en riesgo tanto la vida de los propios trabajadores como del resto de internos".

Cabe recordar que la presunta agresora se encuentra en prisión después de que el pasado miércoles cogiera un cuchillo de una mesa en la que se encontraba un comensal y agrediera en el pecho a una de las camareras del establecimiento, quien le pidió que soltase el arma blanca.

Después de la supuesta agresión, la presunta autora de los hechos se marchó corriendo, según informaron fuentes policiales. En su huida, la indigente se cruzó con una pareja que caminaba por Paseo de los Tilos cuando, de forma súbita e inesperada, se abalanzó también hacia esta mujer, a la que le pinchó, con el cuchillo que aún portaba, junto al ojo izquierdo.

La presunta autora de la agresión, retenida por varios compañeros de la camarera víctima de la primera agresión, finalmente fue detenida por agentes de la Policía Local; mientras que las mujeres heridas fueron trasladadas a un centro sanitario.