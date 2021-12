Un informe estima que faltan 8.100 enfermeros en Málaga

Un informe elaborado por el sindicato UGT de Málaga estima que faltan, al menos, 8.082 profesionales de la enfermería en Málaga para cumplir con los estándares de calidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto supondría casi triplicar el número actual de profesionales de este sector, que a día de hoy se cuentan por 5.400; 3.900 en la sanidad pública y 1.400 en la privada. Con esto se superarían los 13.000 enfermeros en Málaga y se superaría la ratio media de la Unión Europea.

Ahora mismo, la ratio de enfermeros por cada mil habitantes en Málaga está a la cola de España, concretamente es la segunda más baja por detrás de Granada (3,26 enfermeros/1.000 habitantes), al contar con 3,29 profesionales sanitarios por cada millar de malagueños. Esta cifra está muy por debajo de la media nacional –con una ratio de 5,3– y "no llega ni siquiera a la mitad del promedio de la UE, que es 4,4", reza el informe presentado este lunes por el sindicato.

Denuncian desde UGT que la sanidad malagueña "no está bien dimensionada respecto a su población" y "no entienden" que no se hayan renovado los contratos de 1.500 profesionales en la provincia el 31 de octubre, en palabras de la secretaria general de la formación, Soledad Ruiz. "La situación desde el 31 de octubre no ha mejorado sanitariamente: aumentan el número de contagio por Covid, las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas se han elevado notablemente a pesar de su desvío a la sanidad privada, las campañas de vacunación de la atención primaria de gripe y tercera dosis", han señalado.

En la presentación del informe han estado presente la secretaria general de UGT Málaga, Soledad Ruiz; la secretaria del sector de Salud, Dependencia y Sociosanitario, Carmen Gaona, y el secretario de relaciones institucionales y política social, Juan Miguel Contioso, de UGT Servicios Públicos Málaga.

En la presentación de dicho informe también han asegurado que faltan "unos 220 médicos de familia según nuestros cálculos, porque los datos de la administración son muy opacos". A su vez han denunciado la falta de 20 anestesistas y 24 profesionales en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI). "Málaga es muy generosa", ha afirmado Contioso, "aún con esta falta de profesionales de UVI, tenemos una acuerdo con otra provincia para apoyarles si lo necesitan".

De médicos especialistas la media en Andalucía es de 2,33 por cada 1.000 habitantes, mientras que la media española está en 3,4. Además, los médicos de familia y pediatras la ratio de Andalucía es de 0,94 por 1.000 habitantes.

Soledad Ruiz ha indicado que en la actualidad, "la pandemia provocada por el COVID-19 sólo ha venido a poner frente a un espejo ciudadano el deterioro del sistema sanitario público y a agravar una situación que ya era extremadamente precaria antes de su irrupción en el escenario andaluz de salud".

Además, Ruiz ha indicado "que el tercer hospital de Málaga, esa estructura que lleva sin hacerse unos 20 años a pesar de las demandas de la sociedad malagueña, la apertura del Hospital de Estepona y la mejora de la asistencia a los pacientes de la salud mental son asignaturas olvidadas durante los últimos años".

"El deterioro de nuestra sanidad pública en Málaga en los últimos años nos hace reflexionar sobre los elementos que nos están afectando cada día más, como usuarios. Para ello, debemos de partir de conocer cuál es la realidad del SSPA", ha manifestado.