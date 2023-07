La inversión británica crece en el primer trimestre del año un 23% en Andalucía y supera los 66 millones

La presencia de británicos crece mes a mes, tanto a nivel provincial como a nivel andaluz. Además, no solo se observa ese incremento en la llegada de turistas, sino también en la apuesta por las empresas del Reino Unido por invertir en la región e instalarse en el sur de España. A día de hoy, Andalucía es el cuarto destino preferido de España para los inversores británicos. Es más, en los primeros tres meses del año la inversión ha incrementado un 23% con respecto a 2022 y ha superado los 66 millones de euros, según las cifras del VIII Barómetro sobre clima y perspectivas de la inversión británica en España, publicado por la Cámara de Comercio Británica en España y realizado por Analistas Financieros Internacionales (Afi).

El turismo, la sostenibilidad, la ubicación, el talento y la colaboración público-privada han sido y son claves para poner en el punto de mira de los británicos a Andalucía, pero sobre todo a Málaga, según los expertos que han acudido a la presentación de este informe. También han señalado que la provincia ha creado “el ecosistema adecuado” para atraer la inversión británica al territorio.

La comunidad autónoma se ha colocado entre las cuatro primeras regiones preferidas para las empresas británicas. Por quinto trimestre consecutivo, Andalucía se encuentra en la cuarta posición detrás de Madrid, Cataluña y País Vasco. De igual forma, en el sur de España han invertido 66 millones de euros, en Cataluña han sido 147 millones, en la Comunidad Valenciana 110 millones y en la Comunidad de Madrid se han alcanzado los 94 millones.

Con respecto al impacto en el empleo, destaca que las empresas británicas crean en Andalucía 15.000 puestos de trabajo, de los que 10.000 son creados directamente por las empresas y 5.000 por los “arrastres que generan sobre el resto del tejido empresarial de Andalucía, según María Romero, socia directora de economía de Analistas Financieros Internacionales, que añade que “no está nada mal teniendo en cuenta la situación del mercado laboral en la comunidad”. Esto supone que el 0,5% de los puestos de trabajo en Andalucía son responsabilidad de las empresas británicas en la región.

En cuanto a los sectores, Romero destaca que el energético y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería son dos de los mercados donde más han invertido los británicos en este primer trimestre de 2023. Algo que ya venía ocurriendo desde en 2022, donde en el sector energético se centraron en la energía eólica y energía fotovoltaica. Asimismo, de enero a marzo de este año, los británicos también han apostado por los servicios de alojamiento, un mercado muy relacionado con los inmobiliarias y el sector de la construcción, que según Romero también interesa a los inversores.

La inversión británica en España asciende a los 444 millones de euros

En cuanto a España, la IED del Reino Unido se sitúa en quinta posición en el primer trimestre del año, con 444 millones de euros, unos niveles similares a los primeros trimestres de los últimos años. Por sectores, más de la mitad de la inversión se ha centrado en el comercio mayorista y el sector educativo. También las operaciones inmobiliarias y la fabricación de bebidas.

Con respecto al empleo, las empresas del Reino Unido mantienen 227.000 puestos de trabajo en todo el país. Estas cifras representan el 1,2% del total de los puestos de trabajo, de los que 137.000 son directos, mientras que los 90.000 restante son generados a raíz del arrastre que provoca la cadena de suministros.

Los inversores ven en Málaga "un lugar sostenible y favorable donde vivir"

En la presentación del barómetro ha tenido una mesa redonda conducida por Isabel Pascual, directora del área de Inversión en Promálaga, y en la que han intervenido Daniel Tovar de Bunzl Distribution Spain; Miriem Diouri de MDG Advisors; y Julian Gallagher de Fluent Finance Abroad. En este encuentro han debatido sobre qué pueden tener Málaga y Andalucía que otras zonas no.

Tovar ha señalado que Andalucía tiene un gran potencial para atraer inversores y lo que ahora necesita es que “las administraciones tengan flexibilidad”. Con ello se refiere a que “sean más sensibles a lo que les pasa a las empresas porque si no no pueden invertir y esto no es algo que se debe corregir en Málaga o Andalucía, sino en toda España”. Con respecto a la sostenibilidad, Tovar ha remarcado que es “imprescindible” y que se debe ser “rápidos e invertir” en este mercado porque “es clave para el futuro”.

Miriem Diouri, en relación a la sostenibilidad, ha señalado que “las empresas que vienen a Málaga, la ven como un lugar sostenible y favorable donde vivir”. Por tanto, considera que es “fundamental mantener los estándares de calidad de vida que tenemos aquí porque es lo que nos diferencia”. Además, también ha incidido en que Málaga “ha conseguido crear el ecosistema adecuado para atraer la inversión”, usando a su favor su ubicación geográfica que es “idílica”. Por tanto ahora Málaga, según Diouri, debe potenciar la colaboración público-privada y “ garantizar un marco seguro para que las inversiones de las empresas lleguen a buen puerto”.

En este acto también ha estado presente el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha asegurado que en Málaga el turismo británico es importante porque es uno de los mercados más frecuentes, unos 4,8 millones de viajeros, y también son cada vez más las empresas británicas que están instaladas en el parque tecnológico y en la ciudad, puesto que “la conexión británica con Málaga siempre ha sido potente”. En este sentido, ha remarcado que la inversión británica se está manteniendo, a nivel nacional y regional, y que “hay conocimiento de la apuesta turística y de inversión británica en la capital”.