Cómo invertir en el mercado de la bolsa de valores

Todo aquel que empieza a emprender y a aventurarse como inversionista tiene el sueño de participar en el mercado bursátil. No hace falta ser un genio para saber esto, puesto que corresponde al máximo nivel al que puede aspirar un trader o persona de negocios.

Antes de empezar debes diseñar un plan con los objetivos y parámetros de inversión, es decir, la cantidad de dinero que piensas invertir, las horas que le vas a dedicar cada día y los objetivos que quieres lograr.

Una vez hecho esto, puedes analizar los perfiles más comunes de los inversionistas y así decidir cuál vas a ser. Por ejemplo, los más activos suelen poner su dinero en instrumentos financieros de alto riesgo, pero que también podrían resultar rentables. Mientras que los inversionistas pasivos son más pacientes, aunque puede pasar mucho tiempo para que vean las ganancias.

Vale decir que esta clasificación por tipos es una generalización. Cada persona es diferente y no se puede encajar en un perfil puntual, solo se describen los estilos más comunes a modo de ilustrar el punto.

Asimismo, hay que revisar el rendimiento histórico del fondo de inversión que se escoja. De esta manera es posible anticiparse un poco sobre el comportamiento del mismo, a lo largo del tiempo. Sin embargo, es prudente no creer en proyecciones propias, sin antes tener un conocimiento sólido de economía.

Se recomienda contratar a un asesor financiero, para que sirva de guía en todo lo relacionado a las compras de acciones, inversiones, capitalizaciones, etc. Un profesional de este tipo también es útil para evaluar cómo le ha ido a las diferentes actividades económicas que se hayan hecho.

Por otra parte, hay que asegurarse de que el broker de bolsa sea seguro, confiable y tenga buena reputación. Recordemos que se trata de dinero, por lo que no es asunto que se deba tomar a la ligera.

De la misma manera, es conveniente revisar las comisiones que cobran las plataformas online por hacer diferentes transacciones, para que el presupuesto diseñado cubra todas las tarifas. Para estar más informado con respecto a cómo crear un esquema presupuestario, se puede consultar este escrito.

A la hora de buscar información, lo ideal es que sea de fuentes fidedignas, que sepan de lo que hablan. Muchas veces diferentes personas escriben blogs u otros tipos de páginas sin conocer del tema, lo cual puede llevar a tomar decisiones erróneas.

Por otro lado, hay que estar actualizado con las noticias a nivel general. Lo que significa que se deben consultar periódicos en línea, revistas especializadas, publicaciones de economía, etc. Por lo tanto, toca apartar un tiempo para revisar la información, ya que la mayoría de los sucesos mundiales tienen repercusiones económicas.

Con respecto al dinero que se piensa invertir, hay que estar consciente de que se puede perder. Así que no es aconsejable hacer uso de fondos de emergencia, o ingresos de trabajos no estables para entrar en los mercados de valores. Lo mejor es que ya estén asegurados los gastos básicos de comida, ropa, vivienda, etc.

Vale decir que obtener nuevos resultados no es por buena suerte. A pesar de que pueda tener cierta influencia, el rendimiento se consigue tras un análisis completo, acompañado de inversiones que estén bien pensadas, y se mantengan tras días, semanas, meses o incluso años.

En resumidas cuentas, para invertir en la bolsa hay que empezar por aprender de educación financiera, aspectos técnicos de la economía, factores del trading, características de las inversiones y mucho más. No basta con tener los recursos económicos, también hay que esforzarse a nivel mental y físico, para saber cómo darle un buen uso al dinero que se va a invertir.