El mejor investigador en trastornos del lenguaje en España está en la UMA

Imagine levantarse por la mañana y no poder pedir un vaso de agua. No ser capaz de decir que le duele la barriga o que quiere ir al baño. La sopa está muy caliente, pero no puede quejarse. Se siente triste, enfadado, contento o enamorado; pero tampoco tienen forma de comunicarlo al mundo. Está en una burbuja de incomunicación que lo separa del resto de personas. Así se levantan día tras día unas 6.000 personas en Andalucía que; tras haber padecido un ictus sufren afasia. Es decir, la incapacidad o dificultad para comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica y que se debe a lesiones cerebrales.

En ese campo, principalmente, trabaja hace más de 40 años el catedrático en Neurología de la Universidad de Málaga, Marcelo Berthier. Por este estudio ha sido nombrado recientemente como el mejor científico de España en Trastornos del Lenguaje por el ranking médico de expertos mundiales Expertscape. En este mismo ranking aparece en la octava posición en entre sus homólogos europeos y el número 36 a nivel mundial.

Berthier asegura que el ámbito de los trastornos del lenguaje no es un campo de estudio que “atraiga a los médicos”, de ahí que gran parte del equipo de la Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia (UNCA) que puso en marcha dentro del Centro de Investigación Médico-Sanitarias (CIMES) de la UMA en 2004 son psicólogos o logopedas en su mayoría. Pese a ello, asegura, “los trastornos del lenguaje es un área en el que se trabajamos de forma multidisplinar desde un ingeniero matemático hasta un logopeda, que son importantísimos”.

Los investigadores combinan la logopedia, el uso de fármacos y la estimulación cerebral

La UNCA se centra en estudiar las afasias que se han producido tras un ictus. Además, también estudian las afasias que se producen tras una enfermedad degenerativa como puede ser el alzhéimer. “Esta es un área a la que se ha prestado poca atención y no logro explicarme porqué, lo padecen muchas personas”, asegura Berthier.

La diferencia entre aquellas afasias que se producen por un ictus o por enfermedades neurodegenerativas es que las primeras “tienen tendencia a recuperarse con el tratamiento del que disponemos, sin embargo, las enfermedades neurodegenerativas tienden a ir a peor, lo que no hay que decir que no haya que tratarlas”, explica Marcelo Berthier.

Si hay dos hitos por los que se congratulen en UNCA es por ser pioneros en el tratamiento multidisciplinar de las afasias y por haber probado que un fármaco que se usa para el alzhéimer es efectivo en el tratamiento de las afasia en menores. “La chica a la que tratamos ahora tiene 16 años y ahora puede seguir estudiando, no se ha quedado atrás”, asegura Berthier.

“El fin último de todas las estrategias que combinamos, que son la logopedia, fármacos y la estimulación cerebral no invasiva, es mejorar la calidad de vida de las personas afásicas. No se trata sólo de que recupere el lenguaje, que indudablemente sí, si no también de que siga con su vida con normalidad”, reintegrar a las personas en la sociedad, a fin de cuentas, explica Marcelo Berthier. En este sentido, cita Berthier un estudio realizado en Toronto en el que se preguntó a 65.000 personas cuál era la enfermedad que más impacta en la calidad de vida de una persona.

La afasia resultó la primera, “por delante del cáncer, la ELA o estar cuadripléjico”, señala el investigador. A fin de cuentas es el lenguaje lo que nos diferencia del resto de seres vivos.

Recuerda el doctor que es para prevenir estos ictus es necesario seguir unos hábitos de vida saludables, deporte, dieta mediterránea y evitar el tabaco y el alcohol. “La sociedad está bastante ajena a todo esto los ictus están aumentando también en gente joven”, lamenta Berthier.

Además, recuerda que ser bilingüe o políglota pospone el comienzo de demencias y otras enfermedades neurodegenerativas entre cuatro y nueve años. Un balón de oxígeno para el buen funcionamiento del cerebro. Seguirán estudiando en la UNCA la mejor manera de tratar las afasias, aunque es mejor prevenir que tratar.