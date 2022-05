Investigadores del Ibima de Málaga confirman la afectación neurológica del Covid

Los pacientes con coronavirus grave sufren afectación neurológica. La infección deteriora su memoria, su capacidad de toma de decisiones y además les genera cuadros de ansiedad y depresión. Es la conclusión a la que han llegado profesionales del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima).

No obstante, también han constatado que transcurrido un tiempo desde el contagio, la mayoría de los enfermos tienden a mejorar. Dado que aún es un campo nuevo, los investigadores pretenden acometer una segunda fase del estudio para determinar si esa afectación es temporal o no, ya que hay un subgrupo en el que, de momento, persiste el daño neurológico.

La investigación se hizo sobre 152 pacientes con coronavirus grave ingresados en 11 hospitales españoles. La mayoría de los centros han sido de la comunidad autónoma andaluza, aunque también participaron algunos de Cáceres y Alicante. En todos los casos fueron enfermos con cuadros severos que requirieron hospitalización. El estudio ha sido publicado en Scientif Reports, del prestigioso grupo Nature (https://www.nature.com/articles/s41598-022-07559-9).

El jefe de Neurología del Hospital Regional, Pedro Serrano, y el investigador del Ibima Fernando Rodríguez Fonseca fueron los que propusieron este trabajo, que ha contado con financiación del Instituto Carlos III del Ministerio de Sanidad.

Serrano indica que la investigación permite concluir que el Covid grave “afecta al cerebro”. Los investigadores hicieron test para medir las funciones superiores –como el lenguaje, la memoria o la atención– y las funciones ejecutivas –que son la guía en la toma de decisiones–. “La capacidad para planificar la vida”, aclara el especialista. Hicieron un seguimiento a los tres, seis y 12 meses.

“Hay una tendencia a la mejoría a partir de los seis meses. Antes no. Al año, la mayoría sí mejora. Pero no siempre es así. Hay un subgrupo que mantiene el daño [cerebral]”, señala Serrano. Los pacientes estudiados estuvieron ingresados por infección grave de coronavirus y sufrieron insuficiencia respiratoria a causa del contagio. No sólo presentaban afectación de la memoria y de las funciones ejecutivas. También neuropsiquiátrica; es decir, cuadros de ansiedad y depresión.

Estudio con 152 pacientes con Covid severo de 11 hospitales, la mayoría andaluces

Sobre los enfermos estudiados que no tienen una mejoría evidente, los investigadores barajan una hipótesis. “Pensamos que eran pacientes que quizás ya arrastraban un deterioro cognitivo y que la infección lo aceleró”, resume el jefe del Servicio de Neurología del Regional.

El especialista explica que en el alzheimer la enfermedad empieza a nivel molecular 10 o 15 años antes de los primeros síntomas. Por eso barajan la hipótesis de que esos pacientes que no remontan pueden ser aquellos que tuvieran un cerebro con cierta evolución de deterioro cognitivo aún no detectado y en los que “el Covid lo aceleró mucho más”. En otras palabras:“El coronavirus precipitó un deterioro cognitivo en marcha”.

El síndrome de afectación neurológica que constata el trabajo del Ibima también se confirma en pacientes jóvenes. Por lo tanto, los investigadores plantean que el impacto “no depende tanto de cómo estuviera el cerebro antes de la infección con Covid [que en el caso de jóvenes estaría bien], sino de la propia infección”. Los profesionales del Ibima y de los hospitales implicados en el proyecto también hicieron seguimiento de biomarcadores en sangre y confirmaron que –además de la afectación en la memoria y la toma de decisiones–, los pacientes con Covid severo presentaban neuroinflamación en el cerebro.