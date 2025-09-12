Te invitamos al evento "Málaga hacia el futuro: Innovación y descarbonización" el 16 de septiembre

El próximo martes 16 de septiembre, el Museo Carmen Thyssen Málaga será escenario del Foro Log-In Málaga “Málaga hacia el futuro: innovación y descarbonización”, un encuentro organizado por Málaga Hoy - Grupo Joly que reunirá a representantes institucionales, académicos y empresariales en torno a los desafíos medioambientales y las oportunidades de la transición sostenible.

La jornada arrancará a las 09:30 horas con la bienvenida de Penélope Gómez, concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga.

Retos y oportunidades de la descarbonización

En la primera mesa de debate, que tendrá lugar de 09:40h a 10:20h se abordarán los nuevos modelos de negocio basados en eficiencia y sostenibilidad, así como la atracción de inversión sostenible para la descarbonización.

En ella participan: Juan Manuel Cordovés, responsable del Gabinete de Dirección del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol; Carmen Boulet, directora de Sostenibilidad de Votorantim Cimentos España; Enrique Salvo Tierra, director técnico de la Cátedra de Cambio Climático de la UMA; y José Antonio Víquez, delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga.

Innovación y economía circular

Tras una pausa para café, tendrá lugar el segundo encuentro, de 10:40h a 11:20h, en la que se expondrán casos de éxito en economía circular, estrategias de gestión de residuos y en la innovación en reciclaje industrial y urban o la valorización energética y reaprovechamiento de residuos.

Con las intervenciones de Elena Olmos, responsable del departamento de Planificación, Calidad y Medio Ambiente del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol; Gian Della, manager de Sostenibilidad, Descarbonización e Innovación de Votorantim Cimentos España; Raúl Evaristo García, director gerente de Limasam; y un representante del Clúster Andaluz del Biometano.

La inscripción es gratuita y puede realizarse enviando un correo a comunicacion@grupojoly.com o llamando al 902 30 60 95.