Javier Solana: “Ha ganado el capitalismo pero no la democracia”

Javier Solana, ex ministro socialista y presidente de EsadeGeo Center for Global Economy and Geopolitics, ha asegurado este jueves en Málaga que “ha ganado el capitalismo pero no la democracia” y ha subrayado que “se está generando desigualdad y eso es un veneno que genera populismo”.

Solana ha precisado que “la globalización es buena porque ha sacado a un número impensable de personas de la pobreza, pero la cuestión es ver qué velocidad va a seguir teniendo”.

El ex ministro ha participado en el XVIII Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos en una ponencia con Shlomo Ben-Ami, vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz, quien ha subrayado que “la globalización está condenada a seguir pese a Donald Trump y es imposible frenarla”. Este experto vaticinó que EEUU no podrá mantener mucho tiempo sus restricciones porque da alas a China