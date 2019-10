Jerónimo Pérez Casero optará a ser de nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Málaga

El empresario malagueño Jerónimo Pérez Casero vuelve a presentarse a la presidencia de la Cámara de Comercio de Málaga, un puesto que ostenta desde hace 17 años. Aunque aún no hay nada cerrado, todo apunta a que tiene vía libre para repetir en el cargo ya que ya han sido elegidos prácticamente todos los candidatos por grupos y, según explica Pérez Casero a este diario, “estamos todos bajo el mismo paraguas”. “Lo normal es que me reelijan y no creo que se presente nadie más porque hemos ido como grupo único”, subraya el presidente de la Cámara.

Tras finalizar el plazo de presentación de candidaturas, ya están electos 36 de los 37 puestos existentes. Solo queda por dilucidar un puesto en la agrupación 69, pues se han presentado dos candidaturas (Talleres Adolfo Trigueros y Micruz Costa) y solo hay una plaza. El 23 de octubre se votará.

Entre las candidaturas ya elegidas, al ser únicas en sus respectivas agrupaciones, aparecen representantes de Acosol, Financiera y Minera, Hutesa, Gráficas Urania, Inicia Siglo XXI, Ielco, Lisbona Oil, Almendrera del Sur, Perymuz, Maskomo, Torcal o Autocares Vázquez Olmedo, entre otros. Pérez Casero se presenta por la sociedad Camino San Rafael.

Una vez elegidos todos los miembros del Pleno de la Cámara se designa al presidente, vicepresidente, tesorero, comité ejecutivo o presidentes de las comisiones. Pese a que está prácticamente todo el pescado vendido el proceso es largo y se espera que la designación definitiva del presidente sea en torno al 18 de noviembre.