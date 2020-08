Jordi Évole: "Pau Donés era vitalista y sus frases habría que suministrarlas cada 8 horas como un medicamento"

Entrevistar a alguien es relativamente sencillo. Los periodistas lo hacemos todos los días. Pero la cosa cambia cuando sabes que el entrevistado es un amigo al que le quedan pocos días de vida y confía en ti para dejar una especie de testamento audiovisual. Es lo que le ha pasado a Jordi Évole, al que el cantante Pau Donés llamó por teléfono dos semanas antes de su fallecimiento para pedirle que le hiciera una entrevista. Ese documento, llamado Eso que tu me das, ha sido presentado este miércoles en el Festival de Cine Español de Málaga y será estrenado en las salas de cine el 8 de octubre.

Évole ha perdido a un amigo pero asegura que le ha servido de mucho a escala personal. "Quiero vida es la frase que me dijo que más recuerdo porque a veces nos olvidamos de lo que significa estar vivos", ha comentado el periodista, quien ha hecho hincapié en que las canciones del cantante de Jarabe de Palo como Bonito, Depende o la última Eso que tu me das "no eran de postureo sino que eran completamente vitalistas". En este sentido, Évole ha subrayado que "la entrevista es útil, me inyectaba vitalidad pese a que estaba como estaba y hay frases que se tendrían que suministrar cada ocho horas como un medicamento". De hecho, el periodista anima a las personas a que vean el documental, apunten varias de esas frases en una libreta y las lean cuando tengan algún bajón para animarse y valorar las cosas realmente importantes de la vida.

El comienzo no fue fácil. "Pau me llamó y me dijo que le quedaban pocas semanas de vida. Eso nos permitió vaciarnos en esa llamada porque lloramos todo lo que teníamos que llorar y luego la entrevista ya no fue nada lacrimógena, sino que es un alegato a la vida, en positivo, él tenía ganas de hablar de la vida y también de la muerte, pero de una forma serena", ha indicado el director de este documental cuya parte de su recaudación irá destinado a la investigación contra el cáncer.

Évole ha reconocido que, aunque le dijo que sí al instante, tuvo dudas "porque no soy oncólogo y no sé el efecto que puede tener este tipo de entrevistas en otros pacientes de cáncer". Habló con la oncóloga del cantante y le pareció positivo, principalmente porque estaba en sus últimos días de vida y se muestra la realidad de esta enfermedad.

"A la entrevista fui yo con más miedo que él porque estaba preocupado por su aspecto, pero Pau sabía que se moría, lo tenía asumido, quedó muy contento y creo que ha tenido una manera de irse extraordinaria, no ya por la puerta grande sino por una puerta enorme porque no mucha gente se ha podido despedir de la vida como ha hecho él", ha añadido Évole, quien mantuvo el contacto telefónico con Donés hasta horas antes de su fallecimiento.

El documental se estrenará el 8 de octubre en los cines y se podrá ver en televisión en 2021

Fueron tres horas de conversación, de las cuales una parte fue grabada en plena montaña con Donés inyectado al suero, que han sido recortadas en la edición posterior para dejar "la esencia". "Hay frases que se han quedado en el limbo que nos hubiera gustado poner pero que no cabían. En la edición te haces muchas veces el harakiri pero no hay más remedio", desgranó.

Évole ha señalado que Donés "no tenía maldad, no sabía lo que era un hater y da una lección sobre la vida en este documental". El periodista incluso bromeó porque "Pau me llamó, eligió donde grabar y casi me pasa el cuestionario por lo que si hay alguna queja se la tenéis que dar a él". Tras el paso por Málaga la película será presentada en México, donde Pau Donés tenía muchos seguidores, posteriormente será estrenada en cines y se podrá ver en las plataformas televisivas a lo largo de 2021.